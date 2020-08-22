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Чоловік облив дружину окропом: дівчина прийняла несподіване рішення по шлюбу

Запоріжжя, Субота 22 серпня 2020 11:26
Чоловік облив дружину окропом: дівчина прийняла несподіване рішення по шлюбу
Чоловік облив дружину окропом (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дівчина зважилася повернутися до свого мучителя

У 2019 році чоловік в Запоріжжі облив свою 25-річну дружину двома каструлями окропу. Дівчину доставили з опіками в 5-у міську лікарню. Чоловік поводився неадекватно. Дівчина прокинулася від страшного болю. Виявилося, окріп він заливав їй уві сні прямо в горло. Після цього обшпарив ще й обличчя. Через рік стало відомо, що дівчина повернулася до свого мучителя.

Настя Шаповалова, яку чоловік уві сні облив окропом, за словами засновника благодійного фонду в Запоріжжі Злата Некрасова, повернулася до нього. Подія, що трапилася рік тому, потрясла все місто. Жінці з двома дітьми кинулися допомагати небайдужі жителі. Сама потерпіла розповідала про те, що чоловік знущався з неї останні 8 років. Про це пише "Акцент".

Спільними зусиллями вдалося не тільки допомогти з лікуванням, забезпечити Настю з дітьми всім необхідним для життя, але і розв'язали питання з житлом - постраждала в резонансному подію дівчина з дітьми отримала кімнату в гуртожитку.

Попри це, дівчина повернулася до свого чоловіка. Як зазначила Злата Некрасова, таку поведінку називають "синдромом жертви", а допомагати таким дівчатам найскладніше. Завершення таких історій часто повторюються.

Як повідомлялося раніше, під Одесою на немовля вилили окріп і в результаті сильних опіків дитина померла.

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