Муж облил супругу кипятком: девушка приняла неожиданное решение по браку

Муж облил супругу кипятком (коллаж РБК-Украина)

Девушка решилась вернуться к своему мучителю

В 2019 году мужчина в Запорожье облил свою 25-летнюю супругу двумя кастрюлями кипятка. Девушку доставили с ожогами в 5-ю городскую больницу. Мужчина вел себя неадекватно. Девушка проснулась от жуткой боли. Оказалось, кипяток он заливал ей во сне прямо в горло. После этого ошпарил еще и лицо. Через год стало известно, что девушка вернулась к своему мучителю.

Настя Шаповалова, которую муж во сне облил кипятком, по словам учредителя благотворительного фонда в Запорожье Злата Некрасова, вернулась к нему. Происшествие, случившееся год назад, потрясло весь город. Женщине с двумя детками бросились помогать неравнодушные жители. Сама пострадавшая рассказывала о том, что муж издевался над ней последние 8 лет. Об этом пишет "Акцент".

Общими усилиями удалось не только помочь с лечением, обеспечить Настю с детьми всем необходимым для жизни, но и решить вопрос с жильем — пострадавшая в резонансном происшествии девушка с детьми получила комнату в общежитии.

Несмотря на это, девушка вернулась к своему супругу. Как отметила Злата Некрасова, такое поведение называют "синдромом жертвы", а помогать таким девушкам сложнее всего. Завершение таких историй часто повторяются.

Как сообщалось ранее, под Одессой на младенца вылили кипяток и в результате сильных ожогов ребенок умер.