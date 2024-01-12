В музее "Голоса мирных" вышла история убитой оккупантами учительницы из Бучи

Во время оккупации россияне убили учительницу начальных классов в школе Бучи Татьяну Шипило вместе с сыном и мужем. Убили за то, что они – украинцы.

"Казалось, что все зло, которое есть в мире, пришло туда. Оккупанты хвастались тем, что убили "семью бандеровцев"... Все родители, все дети очень любили Татьяну Ивановну. Это была вторая мама... Мы знали, что когда приводим детей в школу, они в безопасности. Она приучила их любить украинское: язык, одежду, наши песни", - вспоминает Наталья в разговоре с актером и ведущим Алексеем Сухановым, послом музея.

Родители учеников знали, что на улице, где жила учительница вместе с семьей, был ад. После 18 марта 2022 связь с Татьяной Ивановной оборвалась. Впоследствии Наталья и другие семьи узнали, что недалеко от дома семьи Шипило возле детской площадки обнаружили обгоревшие тела.

"Мы должны об этом говорить. Это очень больно... Но если не будем говорить, то это означает, что мы смирились", - уверена Наталья.

Ее история войдет в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это крупнейший архив историй мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны.

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