Музей "Голоси мирних" зібрав 30 тисяч історій українців про війну

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року збирає, зберігає та ділиться історіями про життя під час війни. Наразі архів Музею вже налічує 30 тисяч історій з перших вуст.

Це наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни.

У повідомленні також зазначається, що першочергова мета музею - стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни, зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.

Розповідь історій має певний зцілюючий ефект. Він полягає у тому, що у процесі відвертої розмови людина має змогу розділити власний біль, а також дізнатися через портал музею історії тих, хто має схожі почуття та досвід. Розповідь про пережите - це частина психотерапевтичної роботи з травмою, яка дійсно дає результат: людині стає легше.

Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже це може допомогти вам та іншим людям!

Кожна історія важлива! Поділитися своєю можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть «Розповісти історію» праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.