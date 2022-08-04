ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Музей "Голоси мирних" зібрав 30 тисяч історій українців про війну

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 20:25
Музей "Голоси мирних" зібрав 30 тисяч історій українців про війну Фото: музей "Голоси мирних" зібрав 30 тисяч історій українців про війну (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року збирає, зберігає та ділиться історіями про життя під час війни. Наразі архів Музею вже налічує 30 тисяч історій з перших вуст.

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Це наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни.

У повідомленні також зазначається, що першочергова мета музею - стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни, зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.

Розповідь історій має певний зцілюючий ефект. Він полягає у тому, що у процесі відвертої розмови людина має змогу розділити власний біль, а також дізнатися через портал музею історії тих, хто має схожі почуття та досвід. Розповідь про пережите - це частина психотерапевтичної роботи з травмою, яка дійсно дає результат: людині стає легше.

Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже це може допомогти вам та іншим людям!

Кожна історія важлива! Поділитися своєю можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть «Розповісти історію» праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України евакуація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя