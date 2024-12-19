Мечтала стать чемпионкой мира по pole dance и покорить Америку. Что известно об Эмили Москаленко

На днях стало известно, что в 18 лет умерла Эмили Москаленко - звезда популярного талант-шоу "Україна має талант", а также ряда других развлекательных проектов. Известие о ее смерти стало настоящим шоком для поклонников, которых у девушки было много. Причина смерти остается неизвестной, а страшную новость в соцсетях подтвердила мама Эмили.

Биография Эмили Москаленко

Уроженка Полтавщины родилась 26 июня 2006 года. Гимнастикой начала заниматься в четыре года, а pole dance - в шесть.

Слава и популярность пришли к девочке после участия в шоу "Україна має талант", где ей удалось покорить судей своей невероятной гибкостью и стать финалисткой шоу. За уникальные способности Эмили прозвали "гуттаперчевой девочкой".

Мама маленькой звезды, понимая, что одной лишь гимнастикой мало кого удивишь, отвела своего ребенка в студию pole dance. На тот момент это было относительно новое направление в спортивной гимнастике, которое сочетает в себе танцы и акробатику на металлическом шесте. Никто таких маленьких, как Москаленко, в Полтаве не тренировал, однако с ней взялась работать амбициозная тренер Анна Биловербенко.

Параллельно с этим девочка также занималась черлидингом - видом спорта, где сочетаются танцы, акробатика и гимнастика. Старания начали приносить свои плоды: медали шли в руки юной спортсменки одна за другой, а впоследствии - и немалые денежные призы.

Эмили Москаленко (фото: fakty.ua)

Победа на "Next Star"

Эмили стала победительницей международного телепроекта "Next Star", который состоялся в 2015 году в Румынии. Тогда 9-летняя украинка получила чек на 20 тысяч евро. Более того, мама девочки Татьяна Москаленко рассказывала, что в Румынии тогда вообще никто не знал о танцах на пилоне, а потому создателям шоу пришлось специально для ее дочери устанавливать пилон в павильоне.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Что известно о семье Эмили Москаленко

Будущая знаменитость выросла в многодетной семье. Кроме Эмили, в семье есть еще две сестры - Диана и Лада. В интервью "Фактам" мама девушек рассказывала, что Диана увлекается рисованием и училась на киносценариста в столице, а Лада, которая на момент интервью была совсем маленькой, обладает музыкальным слухом.

Муж Татьяны ушел из семьи еще до рождения Эмили. По словам матери, мужчина не выдержал "творческой атмосферы" в семье и настаивал, чтобы она перестала уделять дочерям столько внимания, после чего исчез окончательно. Известно, что отец девушки - дипломат, который живет в Канаде.

"Муж не выдержал нашей творческой семьи. Ему быстро надоел наш темп жизни, он начал настаивать на том, чтобы я перестала уделять дочерям столько внимания, а потом и вовсе исчез", - рассказывала Татьяна.

Как оказалось, у мужчины уже была семья. В свою очередь Татьяна не обвиняла бывшего партнера, наоборот - выражала благодарность за уникального ребенка, который унаследовал его гены. Она надеялась на то, что когда муж узнает об успехах дочери, то обязательно начнет с ней общаться.

Эмили Москаленко с мамой Татьяной (фото: fakty.ua)

Сама Москаленко заявляла о том, что мечтала стать чемпионкой мира по pole dance и мастером спорта по черлидингу. На тот момент девочке было девять лет. Также она не скрывала того, что одна из ее главных целей - покорить Америку. Девочку уже приглашали выступать в конкурсе юных талантов в Америке, но важным условием было знание английского.

"Нас буквально засыпали предложениями участвовать в международных конкурсах в ближайшее время", - говорила мама Эмили. А потому молодой украинке аплодировали в разных уголках мира: Франции, Германии, Бельгии, Испании, Вьетнаме, Австралии.

В анкете девочки, которую можно найти на телеканале СТБ, она называла себя "активной, скромной и жизнерадостной".

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Последние годы жизни

Семья Эмили жила в Киеве, выезжала в Канаду и США, где девушка училась актерскому мастерству и модельному искусству. За ее страницей в Instagram следят почти 16 тысяч пользователей, и в блоге можно найти множество профессиональных фото, поскольку звезда соцсетей успешно строила модельную карьеру, а также разнообразные личные кадры с друзьями или коллегами.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Также можно увидеть, что Эмили не боялась смелых фотосессий, на которых представала в обтягивающих боди или соблазнительном белье. Она и дальше продолжала заниматься танцами на пилоне, активно развивала блог и удивляла подписчиков яркими стильными аутфитами.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko) Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

В шапке профиля Эмили называла себя "профессиональной моделью, актрисой и атлеткой, которая посетила 15 стран". Под ее крайними постами юзеры до сих пор продолжают выражать слова сочувствия, так и не понимая, что могло привести к ее смерти в таком молодом возрасте.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Самые яркие выступления Эмили Москаленко