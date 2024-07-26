Могут быть опасными: медики рассказали всю правду о популярных кислородных коктейлях

Кислородный коктейль стал незабываемым атрибутом в санатории. Его советуют для "очищения" организма. Однако такой коктейль не несет большой пользы и вокруг него возникло много мифов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Действительно ли кислородные коктейли так полезны

Чудо напиток, насыщенный кислородом, часто можно найти и в парках, детских лагерях или спортзалах. Его советуют для "очищения" организма, "улучшения" состояния органов, волос и кожи, улучшения внимания, похудения и т.д.

Обычно в составе такого напитка - обычный сок, сахарный сироп или какой-то травяной раствор, который насыщают кислородом с помощью кислородного концентратора.

Дело в том, что кислород из напитка никак не участвует в процессах газообмена, происходящих в легких и тканях организма. А в больших концентрациях вообще опасен, ведь повреждает клеточные мембраны, ДНК, ускоряет некоторые реакции и способствует старению клеток.

К тому же часто, чтобы пенка была более рыхлой, к напитку добавляют сырой белок. А это - угроза подхватить сальмонеллез. К тому же такие коктейли содержат много добавленного сахара, что может стать фактором риска сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа и т.д.

Воздействие избытку кислорода на организм

Количество кислорода в организме должно повышаться. Иначе набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК.

Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания. И только с помощью медицинской аппаратуры. Даже преждевременно родившимся детям избыток кислорода будет вредить и даже вызвать нарушение зрения.

Кислород не перемещается кровью в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят либо гемоглобин, либо железосодержащие ферменты.

"В мегаполисах не хватает кислорода", - часто говорят продавцы коктейлей.

Однако человек контролирует дыхание сознательно и бессознательно. Когда мозг регистрирует нехватку кислорода, человек делает вдох. Единственные случаи, когда это не срабатывает, это блокирование дыхательного центра алкоголем или наркотиками. Но в этом случае нужно не пить коктейль.

Если вы действительно стремитесь к здоровью, то самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале.

Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество попадающего в наш организм кислорода. И самое дыхание чистым воздухом обеспечит кислородом ровно настолько, насколько нужно.