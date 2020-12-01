Чи можна заразиться коронавірусом під час катання на лижах: у ВООЗ дали відповідь

Катання на гірських лижах не чинить істотного впливу на поширенні коронавірусної інфекції. Про це заявив головний експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Він підкреслив, що реальні проблеми з розповсюдженням COVID-19 пов'язані більшою мірою з аеропортами, автобусами, які будуть привозити і відвозити людей з гірськолижних курортів, а також з підйомниками, повідомляє Інтерфакс.

"Я не думаю, що багато людей заразиться коронавірусом при спусках на лижах зі схилів ", - сказав Райан, коментуючи рішення ряду європейських країн не відкривати гірськолижні курорти.

Раніше між європейськими країнами виникли розбіжності з приводу роботи зимових курортів. Влада деяких країн побоюються, що без єдиних правил, жителі Європи поїдуть на курорти, де дозволено катання на лижах і сноубордах.

При цьому вони бояться, що люди повернуться додому хворими, і це призведе до зростання захворюваності COVID-19 у країні.

Також в деяких країнах викликають побоювання економічні втрати, які принесуть регіони, велика частина доходів яких пов'язана з гірським туризмом.

Нагадаємо, відомий терапевт Оксана Сабадишина озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні.

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