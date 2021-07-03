Чи можна поєднувати вакцини від коронавірусу: лікар розповів, наскільки це безпечно і дієво

Про те, чи варто комбінувати вакцини від коронавірусу розповіли в ефірі програми "День.LIVE" на телеканалі LIVE.

Так, в Європі в результаті досліджень визнали ефективним змішаний графік вакцинації від коронавірусу, за яким вакцина компанії Pfizer буде вводитися за чотири тижні після Astrazeneca.

Чи можна поєднувати вакцини?

За словами імунолога Бориса Донского, поєднувати вакцини CoviShield та Pfizer можна. Адже ті щеплення використовують один і той самий білок, який направлений на створення захисної реакції саме до спай-протеїну.

Окрім того, він додав, що поєднання CoviShield і Pfizer має достатньо непогані результати. Попередньо в Іспанії проводили дослідження такого поєднання, і вони показали непогані результати.

"Однак, на мою думку, варто було б провести власне дослідження для того, щоб гарантувати, що таке поєднання не буде підвищувати ті чи інші побічні ефекти. Це - крок вимушений, і Україна йде на це не від гарного життя. То ж саме в Україні і мали б провести ці дослідження, а не сподіватись, що хтось за нас це зробить", - додав імунолог.

Змішаний варіант вакцин може дати кращий результат

Ведучий програми Максим Зборовський уточнив, що у МОЗ України спиралися на дослідження Оксфордського університету і у висновках вони написали, що змішаний варіант дав менший ефект, але кращий, ніж дві дози тієї ж AstraZeneca.

“Борис Донской пояснив, що дійсно, дві дози AstraZeneca дали в результаті рівень захисту трохи нижчий, ніж дві дози Pfizer. Він додав, що імуногенність Pfizer набагато сильніша, тому таке поєднання дає непоганий результат, але гірший, ніж дві дози Pfizer.

Чому в Україні вирішили комбінувати вакцини?

Україна йде на комбінування вакцин вимушено. На думку експерта, щепити всіх за однією схемою Україна сьогодні могла б, якби в неї були довгострокові договори на постачання вакцин. І якби було чітко зрозуміло, яка вакцина коли буде поставлена й у якому обсязі.