В Минздраве готовятся к вспышкам кори. На Украину идет новая эпидемия?

Это острое вирусное заболевание, сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов по всему организму. Наиболее уязвимыми к заражению корью считают маленьких детей.

Как и любое заболевание, корь может развиваться в нескольких формах: легкая, средняя и тяжелая. Последняя - смертельна для человека.

Заразиться корью можно только от больного им человека. Вирус передается воздушно-капельным путем. Инфекционист Сергей Федоркив приводит статистику, что 96-98% не вакцинированных людей, контактировавших с больным корью, также инфицируются.

Основные симптомы кори:

1-2 сутки - пятна на слизистой щек напротив угловых зубов

2-3 сутки - обильная сыпь на коже папулезного характера разного размера и формы, не содержит внутри жидкость, сливается между собой

сначала высыпания появляются на голове в виде бледно-розовых пятен, к концу суток они приобретают более темный цвет и переходят на лицо и верхнюю часть груди

на второй день сыпь распространяется на все тело, кроме нижних конечностей, а на третий - распространяется и на ноги

после затухания высыпаний на коже остаются пигментация и шелушение

Врач-иммунолог Алла Волоха также добавляет, что симптомами заболевания могут быть лихорадка, кашель и конъюнктивит.

Почему корь угрожает жизни

Врач отмечает, что этот вирус опасен своими осложнениями.

"Воспаление легких может быть вызвано вирусом кори, чаще - присоединение бактерий и развитие тяжелой бактериальной пневмонии. После кори развивается вторичный иммунодефицит, на фоне которого часто возникают и другие бактериальные осложнения: гнойные отиты, ангины, синуситы, кишечные инфекции", - объяснила она.

По ее словам, самым опасным осложнением кори является энцефалит - воспаление головного мозга. Хотя оно и возникает с частотой 1:1000, такая вероятность все же существует.

Украинцам готовиться к новой эпидемии?

Алла Волоха отмечает, что на фоне эпидемии COVID-19 заметно упал уровень вакцинации среди населения. Эта причина является главным условием для появления новых вспышек.

"В Украине растет заболеваемость, возможна эпидемия. Причина - снижение уровня вакцинации детей еще во время пандемии COVID-19, а также во время широкомасштабного вторжения", - рассказывает специалист.

Единственным надежным способом предотвращения распространения кори является вакцинация (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Как уберечься от кори

Заболевание управляемо, успокаивает инфекционист Федоркив.

"Уберечься от кори можно с помощью вакцинации, которая является бесплатной", - говорит он.

Детям проводят плановые прививки по календарю дважды: в один год и в шесть лет.

Если беременная контактировала с больным корью, но не болела сама, ей необходимо ввести противокоревой иммуноглобулин в течение первых трех суток от последнего общения с больным.

К тому же прививку от кори могут сделать и взрослому человеку, контактировавшему с инфицированным, но которому не провели вакцинацию. Вакцинация показана и в случае, если человек до этого никогда не болел корью.