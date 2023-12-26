По мотивам "Армагеддона". Ученые выяснили, может ли ядерный удар спасти человечество от астероида-убийцы

Сможет ли ядерный удар спасти человечество, если к Земле будет приближаться гигантский астероид-убийца? На этот вопрос попытались ответить ученые в рамках соответствующего исследования.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что узнали ученые о предотвращении "Армагеддона" и спасении всего живого на планете.

Предыстория

Еще в 1998 году на экраны вышел американский фантастический фильм-катастрофа "Армагеддон". Он рассказывает о том, как человечество пыталось предотвратить столкновение Земли с гигантским астероидом.

Для этого отчаянные герои решили высадиться на астероид, пробурить скважину, заложить заряд со взрывчаткой, улететь с астероида и совершить дистанционный подрыв.

Причем все это нужно было сделать до того, как астероид преодолеет так называемый "нулевой рубеж", после которого столкновение станет неизбежным.

Исходя из того, что вероятность приближения к Земле астероида-убийцы хоть и мала, но все же существует, ученые решили провести исследование - может ли ядерный удар спасти все живое на планете.

Результаты исследования

Группа ученых Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (национальной лаборатории Министерства энергетики США) разработала инструмент моделирования потенциального использования ядерного устройства для защиты Земли от астероида.

Согласно результатам исследования, ядерные устройства обладают самым высоким коэффициентом плотности энергии на единицу массы из всех человеческих технологий. Это делает их бесценным инструментом для снижения астероидных угроз.

Моделирование показывает теоретическое уничтожение астероида ядерным устройством (скриншот: llnl.gov)

По словам руководительницы проекта Мэри Берки, если у людей будет достаточно времени, потенциально можно будет запустить к астероиду ядерное устройство - в миллионах километров от Земли.

Его взрыв поможет:

либо отклонили траекторию астероида от Земли (сохранив его целым)

либо "разбить" астероид на мелкие фрагменты, которые сгорят в атмосфере

Перспективы

Ученая отметила, что точные прогнозы по эффективности подобной "ядерной миссии отклонения" возлагаются на сложное мультифизическое моделирование.

Эта модель учитывает множество условий и нюансов (скорость движения астероида, его расстояние от Земли, его пористость, потоки излучения, угол падения и т.д.).

Исходя из этого ее можно будет применять к "широкому диапазону потенциальных астероидных сценариев".

"Если возникнет реальная чрезвычайная ситуация по планетарной обороне, высокоточное имитационное моделирование будет иметь решающее значение для предоставления лицам, принимающим решения, действенной информации с учетом рисков", - пояснила руководитель проекта лаборатории по планетарной защите Меган Брук Сайал.

По ее словам, это может предотвратить столкновение с астероидом, защитить основную инфраструктуру и спасти жизни.

"Хотя вероятность большого столкновения с астероидом на протяжении нашей жизни низка, потенциальные последствия могут быть разрушительными", - подытожила она.