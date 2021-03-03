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Молодь в Україні стала частіше хворіти на коронавірус? Ляшко дав відповідь

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 12:22
Молодь в Україні стала частіше хворіти на коронавірус? Ляшко дав відповідь Віктор Ляшко розповів про молодь і коронавірус (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вікова група, яку вражає коронавірус, не змінилася.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Катерині Булавіновій.

Медик відповідав на запитання ведучої, чи правда, що останнім часом коронавірус став частіше уражати молодих людей. Головний санлікар наголосив, що така інформація не відповідає дійсності, статистика хворих за віком практично така ж, як і була.

"Якщо в цифрах дивитися, то вікова група не змінилася. Я за цим пильно стежу. Навпаки - дитячий вік навіть зменшився. Якщо раніше пацієнтів від 0 до 18 років було 8%, то зараз їх число становить 5,8%", - розповів Віктор Ляшко.

Також медик зазначив, що в МОЗ ведуться спостереження за хворобою дітей, а також вивчають питання, на які регіони далі поширюється епідемія коронавірусу.

Віктор Ляшко розповів, чи правда, що коронавірус вражає частіше молодь в Україні

Як ми раніше розповідали, лікар зробив заяву про спалах COVID-19 на Закарпатті.

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