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Молодежь в Украине стала чаще болеть коронавирусом? Ляшко дал ответ

Новина українською → Среда 03 марта 2021 12:22
Молодежь в Украине стала чаще болеть коронавирусом? Ляшко дал ответ Виктор Ляшко рассказал о молодежи и коронавирусе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине возрастная группа, которую поражает коронавирус, не изменилась.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Катерине Булавиновой.

Медик отвечал на вопрос ведущей, правда ли, что в последнее время коронавирус стал чаще поражать молодых людей. Главный санврач отметил, что такая информация не соответствует действительности, статистика заболевших по возрастам практически такая же, как и была.

"Если в цифрах смотреть, то возрастная группа не изменилась. Я за этим пристально слежу. Наоборот - детский возраст даже уменьшился. Если раньше пациентов от 0 до 18 лет было 8%, то сейчас их число составляет 5,8%", - рассказал Виктор Ляшко.

Также медик отметил, что в МОЗ ведутся наблюдения за болезнью детей, а также изучают вопрос, на какие регионы далее распространяется эпидемия коронавируса.

Виктор Ляшко рассказал, правда ли, что коронавирус поражает чаще молодежь в Украине

Как мы ранее рассказывали, врач сделал заявление о вспышке COVID-19 на Закарпатье.

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