Не можу вийти заміж: Даша Астаф'єва шокувала заявою

Колаж РБК-Україна

Астаф'єва давно мріє про весілля, проте здійснити задумане не може

Даша Астаф'єва, відома своїми зухвалими образами, вже протягом тривалого часу зустрічається з Артемом Кімом, проте ніяк не може оформити стосунки офіційно. Про причини артистка розповіла телеведучій Каті Осадчій у "Світському житті".

Даша не приховує, що давно замислюється про весілля. Вони з коханим планують урочистість з перших днів знайомства, проте у нього навіть немає паспорта, оскільки він знаходиться під домашнім арештом.

Фото: Даша Астаф'єва та Артем Кім (instagram.com/da_astafieva)

Як відомо, коханий Астаф'євої підозрювався в розкраданні 27 млн гривень, за що йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Видео: (YouTube/Світське життя)

"Чесно кажучи, ми плануємо весілля з першого дня знайомства. І після того, як ми почали планувати весілля, Артем запитав мене: "Ти ж розумієш, що діти у нас будуть Артемовичи?" Взагалі, не потрібно робити весілля пишним, запрошувати всіх, з ким ти колись зламав ногу і т. д. Весілля - це дуже інтимне свято, на якому повинні бути твої найближчі люди", - розповіла Даша.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією в сітчастому вбранні та білизні.

А також виконавиця засвітилася в Барселоні на показі бренду Milla Nova разом із популярною шоувумен Лесею Нікітюк та ведучою Катею Осадчою.