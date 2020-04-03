Могли створити штучно: вірусолог вказала на особливості COVID-19

Коронавірус в Україні та світі стрімко поширюється, і станом на сьогодні кількість заражених в цілому вже перевищила 1 мільйон. У Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили, що знайшли спосіб стримати пандемію - почати масове тестування на COVID-19, а в українських лікарнях починаються перевірки розподілу захисних засобів.

Як зазначила чеський молекулярний генетик і вірусолог Соня Пєкова, новий вірус більше схожий на SARS, ніж на звичайні коронавіруси, тому що звичайні коронавіруси викличуть у людини нежить або біль у горлі, а одужання настане через кілька днів. Про це науковець розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На цей вірус, SARS-CoV-2, це зовсім не схоже. SARS побув з нами рік та зник. Цей вірус, завдяки його великій мутагенності, боюся, залишиться з нами надовго", - прогнозує вона.

Вірусолог також не виключає, що коронавірус має штучне походження, оскільки він "веде себе дуже незвично".

Пєкова пояснила, що в світі є кінцева кількість вірусів, що заражають людей, і медики зазвичай можуть за симптомами хвороби приблизно вгадати, який вірус її викликає.

"Тому, коли ми знаємо, що хвороба викликається коронавірусом, у неї буде певний плин. Але у цього коронавіруса зовсім інша картина, це ніби новий тип хвороби. Коли клінічна картина вірусу настільки відрізняється від інших вірусів того ж типу, це як мінімум дивно", - звернула вона увагу.

Висловлюючись стосовно генокода коронавіруса, Пєкова зазначила, що багато років присвятила молекулярній біології та генетиці, займалася клонуванням і використовувала різні частини вірусів для генної інженерії, але дана послідовність у регулюючої області їй "відразу здалася не дуже схожою на природну".

Також вірусолог прокоментувала статтю американських вчених в авторитетному журналі Nature Medicine, що вийшла нещодавно, де стверджується, що штучне походження цього вірусу повністю виключено.

"Вона цілком присвячена структурним генам цього вірусу і жодним словом не згадує його регулюючу область. Індійські вчені, до речі, знайшли структури, схожі на структури ВІЛ, як структурної частини вірусу - наскільки це відповідає дійсності, я вам сказати не можу", - каже науковець.

Як повідомлялося раніше, нещодавно нові дослідження встановили, що COVID-19 вражає ще два органи в організмі людини, а не тільки легкі, як вважалося. Німецькі та британські дослідники з'ясували, що коронавірус проникає також у верхні дихальні шляхи та носоглотку, і вражає кишечник людини. Саме там вірус починає розмножуватися дуже активно.