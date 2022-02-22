Багато жінок і не підозрюють: ці симптоми можуть бути ознакою раку яєчників

Експерти попереджають, що часто жінки і навіть лікарі пропускають ранні ознаки раку яєчників, що значно знижує показники виживаності. Адже при своєчасній діагностиці лікування буде набагато більш успішним.

Про те, на які симптоми слід звернути увагу, пише The Sun.

Опитування, проведене Target Ovarian Cancer, показало, що принаймні дві третини жінок не знають явних симптомів, які можуть вказувати на рак яєчників.

Серед них:

здуття живота

біль у животі

відчуття ситості

часті походи в туалет.

Ця благодійна організація зазначила, що лікарі загальної практики не направляють пацієнтів достатньо рано, тому що симптоми занадто розпливчасті або схожі на проблеми зі шлунком.

Опитування 1000 жінок у Великобританії показало, що лише одна з п'яти (21%) знала, що здуття живота може бути ознакою пухлини.

Дві третини (68 відсотків) не знали, що біль у животі також є симптомом.

Ще 97% не знали, що постійне відчуття ситості було тривожним сигналом.

І 99% не подумали б, що потреба в більш частому сечовипусканні може бути хворобою.

Дослідження також показало, що зростаюча кількість жінок - 40 відсотків у порівнянні з 31 відсотком у 2016 році - помилково вважають, що тести на мазок з шийки матки виявляють рак яєчників, але насправді вони виявляють рак шийки матки.

Доктор Вікторія Барбер, лікар загальної практики в Нортгемптонширі, сказала: "Симптоми раку яєчників проявляються на ранніх стадіях, і важливо повідомити вашому сімейному лікарю, чи відчуваєте ви будь-які з них. Дуже важливо, щоб терапевти були обізнані про рак яєчників і знали, як консультувати пацієнтів, у яких є проблеми".