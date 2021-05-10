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Міс Всесвіт 2021: українка покрасувалася в напівпрозорій білизні перед культовим фотографом

Новость на русском → США, Понеділок 10 травня 2021 10:02
Міс Всесвіт 2021: українка покрасувалася в напівпрозорій білизні перед культовим фотографом Фото: Єлизавета Ястремська (instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Світлана Мащенко

"Міс Україна Всесвіт" Єлизавета Ястремська готується підкорювати грандіозний конкурс краси, який відбудеться в США в ніч з 16 на 17 травня. Дівчина вже в Майямі, і підготовка до події йде повним ходом. Днями вона покрасувалася в білизні перед камерою культового фотографа Фаділя Беріша.

Про це наша красуня розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"День третій. За лаштунками офіційної фотосесії в купальниках з Фаділем Беріша", - підписала кадри 28-річна дівчина.

На Єлизаветі був вдягнений розшитий квітами корсет з ліфом білого кольору і прозорі чорні трусики, також прикрашені вишивкою.

Єлизавета Ястремська позувала культовому фотографу (instagram.com/__lizaelza__)

Хто такий Фаділь Беріша

Фаділь Беріша - культовий фешн-фотограф, що входить до п'ятірки найкращих майстрів своєї справи в США. Він неодноразово відвідував Україну, кажучи, що наші дівчата найкрасивіші.

"Це так весело! Тут куди не подивися - красуня, навіть на вулиці. Приїхавши сьогодні вранці, я вже побачив багато потенційних моделей. Цього року їх навіть більше, ніж у минулому", - розповідав він в одному з інтерв'ю.

Як проходитиме конкурс

У "Міс Всесвіт 2021" візьмуть участь представниці з 74 країн. Корону своїй наступниці передасть переможниця 2019 року Зозібіні Тунзі з ПАР.

Фінал конкурсу буде проходити 16 травня і транслюватиметься в усьому світі. У нас його можна буде побачити о 3:00 17 травня.

Раніше ми писали про неперевершені вбрання, які повезла Українка в США на конкурс "Міс Всесвіт 2021".

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