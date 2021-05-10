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Мисс Вселенная 2021: украинка покрасовалась в полупрозрачном белье перед культовым фотографом

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 10:02
Мисс Вселенная 2021: украинка покрасовалась в полупрозрачном белье перед культовым фотографом Фото: Елизавета Ястремская (instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Светлана Мащенко

"Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская готовится покорять грандиозный конкурс красоты, который состоится в США в ночь с 16 на 17 мая. Девушка уже в Майями, и подготовка к событию идет полным ходом. На днях она покрасовалась в белье перед камерой культового фотографа Фадиля Бериша.

Об этом наша красотка рассказала на своей странице в Instagram.

"День третий. За кулисами официальной фотосессии в купальниках с Фадилем Бериша", - подписала кадры 28-летняя девушка.

На Елизавете было надето расшитый цветами корсет с лифом белого цвета и прозрачные черные трусики, также украшенные вышивкой.

Елизавета Ястремская позировала культовому фотографу (instagram.com/__lizaelza__)

Кто такой Фадиль Бериша

Фадиль Бериша - культовый фешн-фотограф, входящий в пятерку лучших мастеров своего дела в США. Он неоднократно посещал Украину, говоря, что наши девушки самые красивые.

"Это так забавно! Здесь куда ни посмотри - красавица, даже на улице. Приехав сегодня утром, я уже увидел много потенциальных моделей. В этом году их даже больше, чем в прошлом", - рассказывал он в одном из интервью.

Как будет проходить конкурс

В "Мисс Вселенная 2021" примут участие представительницы из 74 стран. Корону своей преемнице передаст победительница 2019 года Зозибини Тунзи из ЮАР.

Финал конкурса будет проходить 16 мая и транслироваться во всем мире. У нас его можно будет увидеть в 3:00 17 мая.

Ранее мы писали про сногсшибательные наряды, которые повезла украинка в США на конкурс "Мисс Вселенная 2021".

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