У Мінську почалося зіткнення з поліцією: застосовують зброю і шумові гранати

Протести в Білорусі (Фото: tut.by)

У різних містах Білорусі люди вийшли на вулиці, а силовики по них стріляють

У Мінську почалися зіткнення з поліцією після проведених виборів президента. Люди вийшли на вулиці, так не згодні з результатами проведення виборів, а поліція почала застосовувати спецзасоби проти демонстрантів.

Як повідомляє видання Nexta у своєму Telegram-каналі, поліція почала застосовувати проти демонстрантів світло-шумові гранати, а також в різних частинах міста чутна стрілянина.

За даними "Нашої Ниви" силовики відкрили вогонь по протестантах біля Корони на Кавалерійській і кілька людей отримали поранення. Журналістку видання було поранено в результаті стрілянини, її госпіталізували. Повідомляється, що в центр міста підтягують військові спецсили.

"Близько 20:40 біля Корони з боку будинку через дорогу з'явилася група людей, одягнених у військовий камуфляж. Вони почали стріляти в людей, які стояли мирно і плескали. Також вони кидали світло-шумові гранати. Я тікала і бачила спалаху і хлопки", - розповіли очевидці.

У центр міста з різних районів починають підтягуватися люди та проти демонстрантів силовики застосовують світло-шумові гранати. В районі вулиці Пушкінській автомобілісти вийшли з машин і заблокували дорогу. В районі автовокзалу "Східний" з'явилося три автобуси з ОМОНом. Силовики зупинили колону людей і почали атакувати їх шумовими гранатами. На проспекті Дзержинського силовики почали бити беззбройних демонстрантів кийками.

Жителі Бреста повідомили, що співробітники правоохоронних органів почали стріляти в людей на проспекті Машерова. На одному з центральних проспектів міста силовики на спецтехніці намагалися збивати людей. У Солігорську люди починають розбирати бруківку і готуються дати відсіч силовикам. У Гродно демонстранти перекрили дорогу, силовики на них накинулися та автобусом переїхали людину. У Мінську почали будувати першу барикаду в районі Пушкінської.

Серед силовиків, за даними Nexta, є постраждалий – у Мінську на Жукова ОМОНівцю пробили голову. Відео зіткнень можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мінську постраждав український журналіст.