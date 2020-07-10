Міненерго України потрапило в сексистський скандал через дивну вакансію

Гендерна дискримінація (ілюстративне фото: freepik.com)

Міненерго дорікнули в дивній гендерній політиці

Міністерство енергетики України опинилося в центрі скандалу через вакансію стажиста в департаменті міжнародних відносин відомства, із зазначенням у вимогах, що потрібен саме хлопець.

На дивне оголошення звернули увагу в мережі та звернулися з проханням роз'яснити, чому кандидати жіночої статі апріорі не розглядаються.

Листування зі студентським парламентом юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка - який і опублікував оголошення для Міненерго - оприлюднила Анна Вишневська у своєму Facebook.

"Замість відмовити у виконанні неадекватної вимоги замісників Міністра енергетики України, що порушує норми статті 24 та 43 Конституції України (там де про рівні конституційні права та недискримінацію, а також про право на працю), Студпарламент залюбки розміщає вакансію. На мою ж скаргу щодо неприпустимості таких дій, Студпарламент відповів, що "міністерство, яке запропонувало стажування, має право вирішувати, які особи можуть проходити стажування". А ще цей "бот" запропонував піти мені на стажування в інший департамент (спасибі, в мене є робота) і мав до мене дуже цікаве питання: чи я колись писала роботодавцям, які пропонують роботу лише жінкам?", - йдеться в публікації.

Юрист і публіцист Дмитро Гадомський також прокоментував скандал і зазначив, що більш сучасні студенти вказали парламентаріям "на середньовічні вимоги до вакансії", але у відповідь отримали урок канцелярської мови.

"Ідіотизм окремо взятого чиновника має природний характер і мене не дивує. А от студентські парламентарії, на мій скромний погляд, могли б витягнути язика з того місця, яким думав той чиновник міністерства", - пише він у Facebook.

Після хвилі критики студпарламент спочатку відредагував вакансію, а потім і зовсім вилучив зі свого Telegram-каналу.

Однак скріни "не горять", і Вишневська виклала в мережі листування з роз'ясненнями. У пості вона також звернулася до Офісу омбудсмена України, а в.о. міністра енергетика і довкілля Ольгу Богуславець запитала: "підкажіть, це така гендерна політика міністерства?"

Міненерго України дорікнули в ґендерній дискримінації (Фото: facebook.com/vyshnevskaa)

Раніше повідомлялося, що український нардеп опинився в центрі сексистського скандалу через свої висловлювання про колишню підлеглу.

Нагадаємо, що за даними ООН, упереджено ставляться до жінок майже 90% людей у світі.