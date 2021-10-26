Мільйони людей повірили хіропрактику, який заявив, що вакцинація послаблює імунітет

У мережі стали активно поширювати нове "дослідження" від американського хіропрактика про імунітет до і після щеплення від COVID-19 - нібито аналізи крові пацієнта, який отримав дві дози вакцини, вказують на ослаблення імунної системи.
Автор відповідної публікації, президент Центру Здоров'я Exemplify в Іллінойсі Натан Томпсон стверджує, що такий висновок не може бути помилковим, оскільки "це медичне обстеження".
Що ж з цього приводу говорить медицина і наука, і чому не потрібно вірити в новий фейк - читайте в матеріалі нижче.
Зазначимо, що відео Томпсона "забракували" в Facebook в рамках заходів з боротьби з неправдивими новинами і дезінформацією. Хоча хіропрактик у своєму ролику уникав казати слово вакцина, щоб обійти правила YouTube щодо "дези", публікацію все ж зняли і там.
На той час, однак, "дослідження" вже пішло на інші сайти (наприклад, сінгапурський збірник інформації Truth Warriors про "інший бік картини COVID") і в мережу, стало гуляти в пабліках прихильників антиваксів, подаючися як "черговий доказ".
Насправді ж висновки доктора-хіропрактика є помилковими, і немає ніяких підтверджень, що вакцини COVID-19 послаблюють імунну систему. Ось чому.
За словами Томпсона, аналіз крові у нещепленого пацієнта з діабетом 2 типу показав результати "в нормальному" діапазоні, а після отримання двох доз вакцини дані змінилися. Так, гранулоцити людини - тип лейкоцитів, які містять білки, що допомагають організму боротися з бактеріальними інфекціями, - збільшилися з 58,9 до 79,6. При цьому лімфоцити - білі кров'яні тільця, які включають природні клітини-кілери і Т- та В-клітини, що формують імунітет, - впали з 33,8 до 13,8.
"Його адаптивна імунна система повністю зазнала краху", - сказав хіропрактик.
Натан Томпсон представив фейк про шкоду вакцин від коронавірусу для імунної системи людини (фото: rumble.com)
Однак медичні експерти, проаналізувавши ці результати, дійшли висновків, що цифри навіть близько не вказують на ослаблення або пригнічення імунної системи, пише видання Politifact, що спеціалізується на викритті міфів.
Разом з тим, в клінічних випробуваннях, в яких проводився аналіз крові, не було жодних доказів того, що вакцини від COVID-19 пригнічують імунітет.
"Подібні зміни (в лабораторній роботі) відбуваються часто. Речі постійно змінюються, але це не має особливого значення. За відсутності додаткової інформації ці цифри для мене нічого не означають", - сказав професор мікробіології та імунології Університету Айови, доктор Стенлі Перлман.
"Існують всілякі варіації, які відбуваються при вимірюванні імунної системи, і відбуватимуться деякі природні коливання. Для людини, яка весь день дивиться на панелі загального аналізу крові для пацієнтів, ці цифри не викликають занепокоєння і не означають "крах" імунної системи", - заявив старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джонса Хопкінса доктор Амеш Адаля.
Різні типи вакцин працюють по-різному, забезпечуючи захист, але з усіма типами в організмі залишається запас Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, які будуть пам'ятати, як боротися з цим вірусом в майбутньому. Вакцини допомагають розвинути імунітет, імітуючи інфекцію, й іноді можуть викликати симптоми, наприклад жар.
Дослідження, включаючи CDC, показують, що вакцини посилюють імунну відповідь організму, а не знижують її. Наприклад, в одному звіті CDC від 13 серпня було виявлено, що люди, які заразилися на COVID-19 у 2020 році, отримали різке збільшення кількості вбиваючих вірус імунних клітин пізніше, тому що вони були вакциновані.
Як наголосив доктор Пол Оффіт, директор освітнього центру з вакцинації та лікуючий лікар відділення інфекційних захворювань дитячої лікарні Філадельфії, припущення про те, що щеплення від COVID-19 послаблюють імунну систему, а не підкріплюють її, не відповідає дійсності. Це підтверджено даними клінічних досліджень, в яких беруть участь тисячі людей.
Деякі вважають, що природний імунітет від COVID-19 краще, ніж імунітет, що забезпечується вакцинами. Але природні інфекції можуть викликати серйозні ускладнення і бути смертельними. Таке відбувається для при хворобах, які багато людей вважають легкими - наприклад вітряної віспи.
Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що неможливо передбачити, хто заразиться серйозними інфекціями, які можуть привести до госпіталізації, і люди часто залишають це на волю випадку, не зробивши щеплення.
Раніше повідомлялося, що антивакцинатори стали поширювати новий фейк, що у світі злетіли ціни на невакциновані сперму та грудне молоко.
Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ України Віктор Ляшко наголосив, що жертвами фейків про вакцинацію від COVID-19 стають вагітні та їхні діти.