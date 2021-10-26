Мільйони людей повірили хіропрактику, який заявив, що вакцинація послаблює імунітет

Як народився черговий міф

Зазначимо, що відео Томпсона "забракували" в Facebook в рамках заходів з боротьби з неправдивими новинами і дезінформацією. Хоча хіропрактик у своєму ролику уникав казати слово вакцина, щоб обійти правила YouTube щодо "дези", публікацію все ж зняли і там.

На той час, однак, "дослідження" вже пішло на інші сайти (наприклад, сінгапурський збірник інформації Truth Warriors про "інший бік картини COVID") і в мережу, стало гуляти в пабліках прихильників антиваксів, подаючися як "черговий доказ".

Насправді ж висновки доктора-хіропрактика є помилковими, і немає ніяких підтверджень, що вакцини COVID-19 послаблюють імунну систему. Ось чому.

За словами Томпсона, аналіз крові у нещепленого пацієнта з діабетом 2 типу показав результати "в нормальному" діапазоні, а після отримання двох доз вакцини дані змінилися. Так, гранулоцити людини - тип лейкоцитів, які містять білки, що допомагають організму боротися з бактеріальними інфекціями, - збільшилися з 58,9 до 79,6. При цьому лімфоцити - білі кров'яні тільця, які включають природні клітини-кілери і Т- та В-клітини, що формують імунітет, - впали з 33,8 до 13,8.

"Його адаптивна імунна система повністю зазнала краху", - сказав хіропрактик.

Натан Томпсон представив фейк про шкоду вакцин від коронавірусу для імунної системи людини (фото: rumble.com)

Чому це неправда

Однак медичні експерти, проаналізувавши ці результати, дійшли висновків, що цифри навіть близько не вказують на ослаблення або пригнічення імунної системи, пише видання Politifact, що спеціалізується на викритті міфів.

Разом з тим, в клінічних випробуваннях, в яких проводився аналіз крові, не було жодних доказів того, що вакцини від COVID-19 пригнічують імунітет.

"Подібні зміни (в лабораторній роботі) відбуваються часто. Речі постійно змінюються, але це не має особливого значення. За відсутності додаткової інформації ці цифри для мене нічого не означають", - сказав професор мікробіології та імунології Університету Айови, доктор Стенлі Перлман.

"Існують всілякі варіації, які відбуваються при вимірюванні імунної системи, і відбуватимуться деякі природні коливання. Для людини, яка весь день дивиться на панелі загального аналізу крові для пацієнтів, ці цифри не викликають занепокоєння і не означають "крах" імунної системи", - заявив старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джонса Хопкінса доктор Амеш Адаля.

Як вакцини впливають на імунну систему

Різні типи вакцин працюють по-різному, забезпечуючи захист, але з усіма типами в організмі залишається запас Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, які будуть пам'ятати, як боротися з цим вірусом в майбутньому. Вакцини допомагають розвинути імунітет, імітуючи інфекцію, й іноді можуть викликати симптоми, наприклад жар.

Дослідження, включаючи CDC, показують, що вакцини посилюють імунну відповідь організму, а не знижують її. Наприклад, в одному звіті CDC від 13 серпня було виявлено, що люди, які заразилися на COVID-19 у 2020 році, отримали різке збільшення кількості вбиваючих вірус імунних клітин пізніше, тому що вони були вакциновані.

Як наголосив доктор Пол Оффіт, директор освітнього центру з вакцинації та лікуючий лікар відділення інфекційних захворювань дитячої лікарні Філадельфії, припущення про те, що щеплення від COVID-19 послаблюють імунну систему, а не підкріплюють її, не відповідає дійсності. Це підтверджено даними клінічних досліджень, в яких беруть участь тисячі людей.

Який же імунітет краще для людини

Деякі вважають, що природний імунітет від COVID-19 краще, ніж імунітет, що забезпечується вакцинами. Але природні інфекції можуть викликати серйозні ускладнення і бути смертельними. Таке відбувається для при хворобах, які багато людей вважають легкими - наприклад вітряної віспи.

Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що неможливо передбачити, хто заразиться серйозними інфекціями, які можуть привести до госпіталізації, і люди часто залишають це на волю випадку, не зробивши щеплення.