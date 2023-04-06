"Мы потеряли единственного сына": стали известны шокирующие детали гибели ребенка из-за качелей под Киевом

Под Киевом из-за качелей погиб 6-летний мальчик и родители лишились единственного сына. Отец мальчика рассказал детали трагедии и назвал три фактора, которые стали для его сына роковыми в этой истории.

Что произошло с Егором на детской площадке

Виталий подробно рассказал о трагедии и старался сдерживать эмоции. Он с женой и сыном жил в Вишневом, а 10 марта его мальчик погиб.

В тот день жена Виталия с сыном Егором отправились на детскую площадку. Малыш хотел покататься на качелях и там уже находились три девочки, а лавочка рассчитана на 5 детей. В тот момент, когда мальчик подошел, качели ударили его по голове.

"Моя жена Кристина была рядом с сыном, она сразу вызвала скорую помощь. Медики прибыли быстро, примерно за 4 минуты. Бригада скорой сразу оценила, какой характер травмы получил ребенок и сказали, что сына нужно везти в Киев, на Подвысоцкого. Они связались с диспетчерской и там начали настаивать, что ребенка нужно везти в Боярку, в детскую областную больницу. Бригада была вынуждена выполнить указание диспетчера", - рассказал Виталий.

Те самые качели (фото из архива отца)

В Боярке ребенка не смогли госпитализировать

В больницу в Боярке машина скорой помощи доехала только через 40-50 минут после получения травмы. Мальчика сразу на каталке отвезли в приемное отделение. Но там они получили отказ.

"Был отказ от госпитализации. По словам тех, кто отказывал, в штате больницы на тот момент не было специалистов, которые могли бы оказать помощь ребенку с характером такой травмы. Прошло еще несколько минут. Работники той же бригады транспортировали сына в автомобиль и увезли в Киев", - описал ситуацию отец.

В больницу на Подвысоцкого Егор попал через полтора часа после получения травмы. Виталий приехал уже туда. Медики сказали родителям, что мальчик будет жить и жизненно важные элементы мозга не пострадали.

"Необходимо только достать остатки кости черепа, которая вогнулась в середину черепной коробки. К нам вышла женщина-врач, она сказала, что стабилизируют состояние нашего ребенка. Сообщила, что необходимо оперативное вмешательство, будет операция. Мол, все нормально, ребенок будет жить. А уже через четыре часа к нам вышли и сказали, что наш мальчик умер", - рассказал Виталий.

Вопросы родителей остались без ответа

По словам папы Егора, сына привезли в больницу в Киеве, когда он был в сознании на 30-40%.

"Он еще мог ответить одним словом на мои вопросы. Сын дышал самостоятельно и был относительно в стабильном состоянии, когда его привезли в больницу. К чему я все это рассказываю? Для нас осталось три невыясненных вопроса.

Первое - сама конструкция качелей. Мы ее осматривали вместе с полицейским. Качели очень массивные. Честно говоря, они так велики, что и взрослого могут убить. Так случилось, что по росту моего сына, качели ударили его по голове. А если бы он был меньше ростом, то просто пролетели бы над головой. Сидение качелей имеет металлические выступающие части. Ушиб одной из этих частей качелей, вероятно, и стал причиной травмы.

Странная конструкция качелей (фото из архива отца)

Второе - правомерность распоряжения диспетчера везти ребенка в Боярку. Диспетчер должен был знать, что в больнице на тот момент не было необходимых специалистов, которые могли бы оказать соответствующую помощь.

Третье - это четыре часа совершались какие-то действия в больнице на Подвысоцкого. Какие именно - я не знаю, потому что я не медик. Поэтому есть вопросы к адекватности этих мер и соответствию протоколам о предоставлении помощи", - говорит Виталий.

Что указали в документах

На следующий день тело Егора отвезли в морг и сделали вместо судебно-медицинской экспертизы просто экспертное исследование.

"Нам так и не дали ответ на вопрос: есть ли какие-то огрехи в действиях врачей во время операции, или их нет. Просто написали в выводе, что ребенок ударился головой и умер. Если бы так было на самом деле возле качелей, то у нас бы не было вопросов, а так ребенок еще жил после получения травмы 5 с половиной часов, из которых только в первые 4 минуты не получал помощь - время между вызовом и приездом скорой помощи. Поэтому у нас вопрос: была ли оказана качественная медицинская помощь моему сыну, и был ли шанс на его спасение?" - говорит отец мальчика.

Он отмечает, что без эмоций называет только факты, которые видел сам и хочет донести до общественности, чтобы предотвратить подобные ситуации с другими детьми.

"Эти опасные качели так и стоят на площадке в Вишневом. Диспетчер, который принимал решение - тоже работает, а врачи принимают пациентов. Такое просто не должно повториться еще раз. Ребенок был у нас один и его теперь нет. Мы за это время достаточно выплакали слез с женой. Я уверен, что если бы один их этих трех факторов не сработал - качели, указание везти в Боярку, или другая бригада была бы на Подвысоцкого, то всего этого не было бы. А так совпали все три фактора между собой, и они оказались для нашего ребенка роковыми", - объясняет Виталий.

Егор был жизнерадостным и счастливым мальчиком (фото из архива отца)

Мы не говорили с Егором о смерти

До трагедии Егор был абсолютно здоровым ребенком. Мальчик рос и развивался в соответствии с возрастом, был жизнерадостным и позитивным.

"Он был для нас желанным ребенком. И мы о нем очень заботились. Он увлекался играми. Посещал занятия по футболу, ходил в детский сад. Мы его водили на занятия по конструкторам лего. Кроме того, Егор имел склонность к математике. За свою короткую жизнь он болел только обычной простудой, никаких осложнений или хронических болезней у него не было, я даже удивлялся, потому что в детстве был немного болезненным, жена тоже, а ребенок у нас был абсолютно здоровым. Еще сынок был большим оптимистом, если у него была простуда, то он говорил: "Ничего, скоро пройдет". Мы никогда с ним не говорили о смерти, он не знал, что такое зло, потому что рос в любви", — рассказывает Виталий.

Родители лишились единственного сына (фото из архива отца)

Возбуждено уголовное дело

В полиции Киевской области сообщили, что по факту травмирования и смерти ребенка возбуждено уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

"Следователи Бучанского управления полиции Киевской области продолжают проводить досудебное расследование всех обстоятельств трагедии, допрашивают свидетелей события, продолжаются экспертизы", - сообщили в правоохранительных органах.