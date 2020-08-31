Метро в Києві знову можуть закрити: Кличко назвав умову

У Києві можуть знову зупинити роботу метро (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кличко пояснив, за яких умов у столиці можуть знову зупинити роботу метро

У Києві можуть знову обмежити роботу метрополітену. Мер столиці Віталій Кличко пояснив, які умови можуть призвести до транспортного блокування.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко в коментарі для "Радіо Свобода", в столиці можуть знову зупинити роботу метрополітену. Найголовніша причина – при неможливості лікарень надати допомогу пацієнтам з коронавірусом.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться спалах захворюваності, то ми змушені будемо переходити до таких методів, виключно через турботу про здоров'я і життя людей", - заявив глава столиці.

Одночасно з цим він не став давати чіткої відповіді на питання про те, чи зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить в "червону зону". Кличко підкреслив, що проти того, щоб встановлювати одні правила для всіх.

"Виключно мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадськістю для того, щоб вибуху не було. Що значить вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів будуть менше кількості пацієнтів", - пояснив мер столиці.

Варто відзначити, що за останню добу кількість пацієнтів з коронавірусом в Києві збільшилася на 277 осіб, з яких 17 – це діти. На цей момент у столиці понад 13 тисяч пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

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