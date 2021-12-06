RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У метро Харкова підлітки шокували нахабною витівкою (відео)

Автор: Людмила Жукова

У метро Харкова підлітки знову відзначилися дикою витівкою. Цього разу неповнолітні вирішили випити горілки прямо у вагоні.

Відео з'явилося в Telegram-каналі місцевого блогера Євгена Зуба.

Подробиці інциденту

Троє підлітків почали пити горілку в метро. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу. Те, що відбувається молоді люди знімали на камеру телефону і потім опублікували в мережі.

"Чиї Пі * дюки почали відзначати в метро день Збройних сил України?"- запитав автор відео.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика

Судячи з відеоролика, діти п'ють дійсно спиртне і їм від цього весело.

Відзначимо, що подібні витівки в метро стали не рідкістю. Так, наприклад, у Київському метрополітені підлітки вирішили курити цигарки і знімати це на відео.

Як ми раніше писали, в Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро