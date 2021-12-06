У метро Харкова підлітки шокували нахабною витівкою (відео)

Подробиці інциденту

Троє підлітків почали пити горілку в метро. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу. Те, що відбувається молоді люди знімали на камеру телефону і потім опублікували в мережі.

"Чиї Пі * дюки почали відзначати в метро день Збройних сил України?"- запитав автор відео.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика

Судячи з відеоролика, діти п'ють дійсно спиртне і їм від цього весело.

Відзначимо, що подібні витівки в метро стали не рідкістю. Так, наприклад, у Київському метрополітені підлітки вирішили курити цигарки і знімати це на відео.