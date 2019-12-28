Заметіль мене як цуценя: коханець Заворотнюк поділився шокуючою історією

Коханець Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов розповів історію про те, як його "переміг" відомий артист Михайло Боярський. Про це актор розповів в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

За словами артиста, у момент знайомства з Михайлом Сергійовичем, йому було 37 років, і подвиги він здійснював регулярно. У день знайомства вони відразу почали з'ясовувати, хто сильніший.

"Ми боролися, бігали стометрівку по нічній вулиці, змагалися в армрестлінгу, намагалися боксувати один одному обличчя. Міша зараз любить відписувати цю історію словами" а чули, як я цього цуценя відметелив у Твері ". Але, щоб довести мені, що він, все-таки, крутіше, Михайло Сергійович стрибнув з одного балкона на інший", - зазначено в повідомленні.

"І, дійсно, я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях. На наступний день нашу знімальну групу виселили з цього готелю без права поселення у всіх готелях Твері. Людина влаштована так, що все погане забуває, а все хороше пам'ятає. Я знайомий з Боярським 33 роки, це більше половини мого життя, і я дуже вдячний йому, в тому числі і за той чудовий вечір, повний спортивних змагань і суворого чоловічого гумору", - додав коханець Заворотнюк.