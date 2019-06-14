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Металевий паркан упав на жінку з дітьми в Харкові: відео шокуючої НП

STYLERЖиття    14.06.2019 - 12:51
Металевий паркан упав на жінку з дітьми в Харкові: відео шокуючої НП
Фото: колаж РБК-Україна

Причиною аварії конструкції став сильний вітер

13 червня у Харкові на вулиці Бакуліна стався неприємний інцидент: на жінку з маленькими дітьми впав паркан. Відповідне відео опубліковано в соціальній мережі Facebook.

Мама з двома дітьми гуляла по тротуару, як раптом на неї впав величезний металевий паркан. На даний момент жінка та її 12-річна дочка знаходяться у лікарні. 8-місячна дитина, яка лежала у колясці, не постраждала.

Відео: (facebook.com/ua.kharkiv.nstu)

На ролику помітно, що на вулиці дме сильний вітер, через що конструкція не витримує напору і перевертається. Найсильніший удар дістався мамі, оскільки огорожа всією своєю масою впала їй прямо на голову.

Нагадаємо, що на заводі Миколаєва труп працівника викинули за паркан. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Ми писали, що в метро Харкова сталася НП. Там виявили вже кілька трупів за два дні.

Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли тіло жінки в ямі, в якій вона пролежала більше трьох днів.

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