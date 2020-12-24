Місяць лежала в лікарні: вагітна українка з COVID-19 втратила дитину

В Ужгороді жінка з підтвердженим коронавірусом втратила дитину. Жінку привезли в пологовий будинок Ужгорода на 25-му тижні вагітності і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Вона пролежала в лікарні близько місяця, але втратила малюка.

Як повідомляється в сюжеті "Суспільного", зараз Наталя перебуває у реанімаційному відділенні пологового будинку. Тут вона проходить реабілітацію. За її словами, вона відчуває себе нормально.

"У мене була температура. Лежала в обласній інфекційній лікарні. Далі я не пам'ятаю", — сказала породілля.

Лікар-анестезіолог Іван Петринко повідомив, що пацієнтка в пологовий будинок прибула 25 листопада з підозрою на COVID-19 та з підтвердженою пневмонією. 1 грудня її стан погіршився.

"На наступний день, 2 грудня, вранці їй стало гірше, але до 14 годин їй вже стало дуже погано. Виникла дуже важка дихальна недостатність, сатурація знизилася до 60, частота дихання була 50, тобто все показувало, що її треба переводити на штучну вентиляцію легенів. Ще кілька днів вона перебувала на таких жорстких умовах ШВЛ", - повідомив лікар.

16 днів породілля перебувала на штучній вентиляції легенів.

"За цей час, на жаль, відбулася антенатальна загибель плода, дитина померла внутрішньоутробно. Слава Богу, вдалося завершити всі консервативно, вона не потребувала операції, яку важко б перенесла", - повідомив доктор.

Зараз жінка потребує допомоги лікарів і пробуде в лікарні ще деякий час.

В Ужгороді вагітна жінка з коронавірусом втратила малюка

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