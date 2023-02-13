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Житель Днепра рассказал музею "Голоса мирных" о пережитой трагедии в результате атаки РФ на Днепр

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Понедельник 13 февраля 2023 21:21
Житель Днепра рассказал музею "Голоса мирных" о пережитой трагедии в результате атаки РФ на Днепр Житель Днепра рассказал музею "Голоса мирных" о пережитой трагедии в результате атаки РФ на Днепр (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Его ребенок погиб в результате удара российской ракеты в жилой дом в Днепре. Дмитрий Богуцкий с женой вышли на улицу, а 17-летний сын Максим остался дома. Снаряд разорвался рядом с их квартирой.

Свою историю Дмитрий доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"118 дом, 3 корпус, 3 подъезд, 7 этаж, квартира 86. В 15:30 ориентировочно был прилет ракеты. Ориентировочно на пятый этаж. Мы с женой отсутствовали дома. Наш ребенок был дома. Сын погиб", - рассказывает Дмитрий.

Квартира семьи полностью разрушена: Дмитрий и его жена живут у родителей.

"Что дальше, неизвестно. Просто пустота и полное отчуждение, нет никаких эмоций, ничего", - признается мужчина.

Пока шли поисково-спасательные работы, они с женой оставались возле разрушенного дома, подстерегали скорых. Все их друзья ездили по больницам в поисках сына Богуцких. Потом была подготовка к похоронам. Дмитрий говорит, что именно благодаря находившимся рядом семья смогла пережить первую неделю после потери сына.

"Очень светлый, замечательный ребенок, студент первого курса. Вчера пришли его одноклассники. Все стоят, плачут… Пришли из деканата, благодарили студента. У него была одна-единственная сессия и он ее сдал на отлично…", - делится отец.

История Дмитрия вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

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