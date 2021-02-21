Не змінює ДНК і не чіпує: українцям розповіли про вакцинацію від коронавірусу
Під час вакцинації від коронавірусу інфікуватися неможливо, а вакцину від інших хвороб можна робити через 28 днів після щеплення від COVID-19. А вакцинуватися від коронавірусу після щеплення від грипу можна взагалі через 14 днів.
Про це українцям розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Олена Гандзюк на брифінгу РОДА, повідомляє "Суспільне".
Експерт також зауважила, що досі немає надійних даних, скільки часу триває імунітет від коронавірусу після хвороби.
"Якщо в анамнезі COVID, якому більш як шість місяців - в цілому можна вакцинуватися. Консультація сімейного лікаря, потреба в щеплені, чим ви займаєтеся - вам щеплення показано. Раніше шести місяців від перенесеного вірусу не рекомендується щеплюватись", - розповіла Гандзюк.
Чиновниця наголосила, що робити щеплення не боляче, а негативні наслідки від вакцинації хоч і є, проте дуже рідкісні. Для прикладу, у США зареєстрували 20 випадків алергічних реакцій майже на два мільйони щеплених осіб.
"Щеплення генетично людину не змінить. Вакцина не може взаємодіяти чи впливати на наше ДНК будь-яким чином, вона цього не робить. Не змінює ДНК наше, не "чіпує" нас вакцина. Випадків смерті, де причина - вакцинація, немає", - зазначила вона.
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