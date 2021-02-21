Не меняет ДНК и не чипирует: украинцам рассказали о вакцинации от коронавируса

Во время вакцинации от коронавируса инфицироваться невозможно, а вакцину от других болезней можно производить через 28 дней после прививки от COVID-19. А вакцинироваться от коронавируса после прививки от гриппа можно вообще через 14 дней.

Эксперт также отметила, что до сих пор нет надежных данных, сколько длится иммунитет от коронавирус после болезни.

"Если в анамнезе COVID, которому более шести месяцев - в целом можно вакцинироваться. Консультация семейного врача, потребность в прививке, чем вы занимаетесь - вам прививки показаны. Ранее шести месяцев от перенесенного вируса не рекомендуется прививаться", - рассказала Гандзюк.

Чиновница подчеркнула, что делать прививки не больно, а негативные последствия от вакцинации хотя и есть, но очень редкие. Для примера, в США зарегистрировали 20 случаев аллергических реакций почти на два миллиона привитых человек.

"Прививка генетически человека не изменит. Вакцина не может взаимодействовать или влиять на наше ДНК каким-то образом, она этого не делает. Не меняет наше ДНК, не "чипирует" нас вакцина. Случаев смерти, где причина - вакцинация, нет", - отметила она.