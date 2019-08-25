ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Для мене росіян не існує: український співак зробив гучну заяву

STYLERПерсони    25.08.2019 - 13:49
Для мене росіян не існує: український співак зробив гучну заяву
Танок на Майдані Конго зробив заяву про росіян (фото: з відкритих джерел)

Соліст гурту "Танок на Майдані Конго" шокувала відвертістю

Соліст української музичної групи "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (відомий також як Фоззі) висловив свою думку щодо російської музики і виконавців в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ставлення до Росії після початку конфлікту України у співака різко змінилося і після 2013 року він вирішив закрити для себе весь контент країни-агресора, а тому про те, що відбувається в їхній музичній сфері не усвідомлений.

"Я взагалі не орієнтуюся в їх музиці, ні в їх футболі, ні в їх політичному житті. Для мене їх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав він.

Після початку війни до нього надходили з пропозиціями виступити в Росії, проте Фоззі вирішив підтримати свій народ і відмовився. "Не так ми їм і потрібні. Та вони для нас вже не існують. Кров змінила все", - зазначив Сидоренко.

Танок на Майдані Конго зробив заяву про росіян

Раніше росіян покарали за "наругу" над Кримським мостом.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

А також ми писали про те, що жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст.

Я не хочу бути на такому параді: гучний скандал з маршем Зеленського (відео) Скандал з дружиною Нетаньяху: названа справжня причина її поведінки
Новини України скандал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся