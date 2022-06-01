"Мене знову обдурили": Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в Москві

Лія Ахеджакова потрапила в неприємну історію, пов'язану з нібито нападом на неї в Москві під час вистави та розпиленням перцевого балончика. Відома актриса, яка підтримує Україну і виступає проти путінської агресії, вважає, що інцидент міг бути пов'язаний з її позицією.

Йдеться про подію під час вчорашньої вистави "гра в Джин" в театрі "Современник".

Історія з балончиком

"На мене розпилили перцевий балончик. Якийсь неадекват це зробив. Вже не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію щодо війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади в цілому, не знаю...

У будь-якому випадку, очікую від правоохоронних органів здорової реакції на подію і прийняття реальних заходів для того, щоб покарати цю людину", - пише легендарна актриса.

Що кажуть в театрі

Примітно, але в самому "Современнике" 1 червня стверджують, що жодного нападу вчора не було.

Так в адміністрації театру прокоментували інформацію в пресі про інцидент на виставі 31 Травня за участю Ахеджакової.

Що сталося насправді

Сама 83-річна актриса театру і кіно з українським корінням (родом з Дніпра) пізніше також висловилася про ситуацію, щоб внести ясність.

"Щодо ситуації, що сталася сьогодні в "Современнике". Мене знову обдурили, також, як і багатьох інших, хто читав новини. Я дійсно не бачила, що хтось щось розпорошує, проте ЗМІ і Рен ТВ роздули так переконливо... мої знайомі і колеги, які там знаходилися, сказали, що бризнули в мене. А як виявилося, це через якісь канали, які поширюють неправдиву інформацію...

У підсумку, ніхто в мене нічого не розпорошував, просто фейк якийсь!!! А просто чоловік у фойє натиснув випадково і таку інфобомбу підірвали. Жах! Провокація!"- пише Ахеджакова.

Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в московському театрі під час вистави (фото: instagram.com/akhedzhakova1938)