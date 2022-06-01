ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Мене знову обдурили": Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в Москві

Новость на русском →
Москва, Середа 01 червня 2022 23:19
"Мене знову обдурили": Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в Москві Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Лія Ахеджакова потрапила в неприємну історію, пов'язану з нібито нападом на неї в Москві під час вистави та розпиленням перцевого балончика. Відома актриса, яка підтримує Україну і виступає проти путінської агресії, вважає, що інцидент міг бути пов'язаний з її позицією.

Про це Ахеджакова розповіла 1 червня у своєму Instagram.

Йдеться про подію під час вчорашньої вистави "гра в Джин" в театрі "Современник".

Історія з балончиком

"На мене розпилили перцевий балончик. Якийсь неадекват це зробив. Вже не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію щодо війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади в цілому, не знаю...

У будь-якому випадку, очікую від правоохоронних органів здорової реакції на подію і прийняття реальних заходів для того, щоб покарати цю людину", - пише легендарна актриса.

Що кажуть в театрі

Примітно, але в самому "Современнике" 1 червня стверджують, що жодного нападу вчора не було.

Так в адміністрації театру прокоментували інформацію в пресі про інцидент на виставі 31 Травня за участю Ахеджакової.

Що сталося насправді

Сама 83-річна актриса театру і кіно з українським корінням (родом з Дніпра) пізніше також висловилася про ситуацію, щоб внести ясність.

"Щодо ситуації, що сталася сьогодні в "Современнике". Мене знову обдурили, також, як і багатьох інших, хто читав новини. Я дійсно не бачила, що хтось щось розпорошує, проте ЗМІ і Рен ТВ роздули так переконливо... мої знайомі і колеги, які там знаходилися, сказали, що бризнули в мене. А як виявилося, це через якісь канали, які поширюють неправдиву інформацію...

У підсумку, ніхто в мене нічого не розпорошував, просто фейк якийсь!!! А просто чоловік у фойє натиснув випадково і таку інфобомбу підірвали. Жах! Провокація!"- пише Ахеджакова.

&quot;Мене знову обдурили&quot;: Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в Москві

Лія Ахеджакова стала жертвою провокації в московському театрі під час вистави (фото: instagram.com/akhedzhakova1938)

Нагадаємо, раніше, не кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Лія Ахеджакова жорстко відповіла Путіну на його слова про Україну та попередила про тяжкі наслідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лія Ахеджакова Москва
LITE
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)