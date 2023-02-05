"Меня ранило, а папа погиб": история девочки из Краматорска для музея "Голоса мирных"

"Краматорск - красивый город. Мне он роднее Енакиево. Я прожила здесь более 8 лет... В первый день войны утром родители слышали выстрелы, прилеты на аэродром. Нам сказали, что началась война", - рассказывает Лиза.

Мама начала брать девочку с собой на работу: волновалась, ведь что угодно могло произойти. Из-за опасности все же решили уехать: прожили с апреля по июнь в Теплике, но потом вернулись в Краматорск, где через два месяца произошла беда.

"12 августа 2022 года я гуляла с подругой, мама крутила помидоры. Пролетает самолет и происходит взрыв. Туман, искры... Я чувствую, как меня ранило в ногу. Не поняла, было ли это больно. Упала на землю" , - вспоминает Лиза.

К ней подбежали мама и дедушка, иссеченные стеклом. Лиза уверена, что дедушка выжил чудом: был очень близок к месту взрыва. Уже безжизненного отца они нашли в беседке.

"Дедушка говорит, что папа - все. Потом его положили на какую-то тряпку, на какое-то одеяло и уехали", - вспоминает Лиза.

Напомним, музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 55 000 историй.