ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

MELOVIN зробив відверте зізнання про перший секс: такі бувають

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 14:30
MELOVIN зробив відверте зізнання про перший секс: такі бувають Фото: MELOVIN чесно розповів про перший секс (facebook.com. atlasweekend)
Автор: Людмила Жукова

Український співак MELOVIN, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації, розповів, що перший секс у нього був минулого року. На той момент артисту було 23 роки.

Про це виконавець розповів у четвертому випуску "Танці з зірками".

Співак повідомив, що він не хотів близькості без любові, тому не поспішав з інтимом.

"З ким завгодно я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це абсолютно різні речі. Коли ти не комплексуєш і довіряєш партнеру", - сказав Меловін.

Виконавець зазначив, що такі, як він ще бувають.

"Вечір латини - це вечір без табу. Тому я вирішив розповісти те, чого ще не розповідав. Перший секс у мене був у 2020 році, коли мені було 23 роки. Такі бувають!" - сказав він.

Відзначимо, що виконавець не зазначив, з ким же все-таки у нього була перша близькість.

Нагадаємо, що в червні 2021, на фестивалі Atlas Weekend, артист прямо посеред сцени поцілував спершу дівчину, а потім хлопця. Тоді це назвали це головною ЛГБТ подією року.

Як ми раніше писали, солістка KAZKA на "Танцях з зірками" розкрила інтимну подробицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
MELOVIN
LITE
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня