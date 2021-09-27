MELOVIN зробив відверте зізнання про перший секс: такі бувають

Український співак MELOVIN, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації, розповів, що перший секс у нього був минулого року. На той момент артисту було 23 роки.

Про це виконавець розповів у четвертому випуску "Танці з зірками".

Співак повідомив, що він не хотів близькості без любові, тому не поспішав з інтимом.

"З ким завгодно я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це абсолютно різні речі. Коли ти не комплексуєш і довіряєш партнеру", - сказав Меловін.

Виконавець зазначив, що такі, як він ще бувають.

"Вечір латини - це вечір без табу. Тому я вирішив розповісти те, чого ще не розповідав. Перший секс у мене був у 2020 році, коли мені було 23 роки. Такі бувають!" - сказав він.

Відзначимо, що виконавець не зазначив, з ким же все-таки у нього була перша близькість.

Нагадаємо, що в червні 2021, на фестивалі Atlas Weekend, артист прямо посеред сцени поцілував спершу дівчину, а потім хлопця. Тоді це назвали це головною ЛГБТ подією року.