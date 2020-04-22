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Медики шокували заявою про коронавірус: вражає не тільки легені

STYLERЖиття    22.04.2020 - 09:45
Медики шокували заявою про коронавірус: вражає не тільки легені
Медики зробили заяву про коронавірус (колаж РБК-Україна)

Американські медики повідомили тривожну новину про ускладнення від коронавіруса

Коронавірус у світі інфікував 2,5 мільйона чоловік. Ускладнення від інфекції згубно впливають на організм і провокують летальні випадки. Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 вражає не тільки легені, але і нирки.

Медик з клініки Інституту урологічного та ниркового клімату Клівленда доктор Джордж Томас розповів, що коронавірус проникає в організм, він зв'язується з типом рецептора на клітинах під назвою ACE2. Саме ці рецептори знаходяться не тільки в клітинах серця і легенів, але і в нирках. Про це повідомляє NBC News.

Через інфекцію кисень до нирок поступово припиняє надходити і цей орган пошкоджується. Про це повідомила колега доктора Томаса - Холлі Крамер.

"Нирки в основному виводять шлаки з організму, кожну секунду. Тому якщо ці маленькі капіляри раптом забиваються, і кров не може добре циркулювати, вони не зможуть дуже добре фільтрувати її", – розповіла доктор Крамер.

Лікарі відзначають, що кров у пацієнтів з коронавірусом погано згортається, це призводить до засмічення фільтрів на апаратах діалізу. Таким пацієнтам вводять своєрідні розріджувачі крові, щоб діаліз міг повноцінно проводитися.

Решта медиків впевнені, що від 30 до 40 % пацієнтів з COVID-19, які підключені до апаратів ШВЛ, скаржаться на проблеми з нирками.

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