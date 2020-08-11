Медики Мінська в шоці від того, що відбувається: ми з таким ніколи не стикалися

Лікарі Мінська шоковані насильством на вулицях (Колаж РБК-Україна)

У Мінську травмовано вже більше 200 демонстрантів

У Мінську тривають протести у зв'язку з минулими виборами президента. За три дні у столиці Білорусі поранених вже сотні, через те, що поліція застосовує до демонстрантів зброю і кидає світло-шумові гранати.

Лікарі, які рятують життя поранених і надають їм допомогу, зізнаються, що вони шоковані тим, що відбувається і ніколи раніше не стикалися з такими ранами в мирний час. Про це повідомляє видання TUT.BY у своєму Telegram-каналі.

Вночі 10 серпня в лікарню поступив 38-річний пацієнт з кульовим пораненням кишки. У нього був пошкоджений сечовід, а також осколкові поранення ребер. Лікарі вилучили з його тіла дві гумові кулі.

"Людина надходила у свідомості. Він сказав, що в нього стріляли з відстані в 10 метрів. На цей момент відомо, що він у медикаментозній комі на штучній вентиляції легенів", - додали медики.

Ще в одного пацієнта була черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Його привезли в лікарню 11 серпня, і лікарі йому зробили екстрену трепанацію черепа і видалили гематому.

"На момент надходження у людини з вух текла спинномозкова рідина. Зараз він більш - менш стабільний", - розповіли лікарі та додали, що травма була від світло-шумової гранати.

В іншу лікарню привезли 32-річного хлопця, у якого була травма правої стопи та опік – теж від гранати. Частину стопи довелося ампутувати.

У військовий госпіталь за два дні надійшло кілька пацієнтів з осколковими пораненнями та пошкодженнями грудної клітки.

У 2-лікарні Мінська привезли хлопця з вибуховою травмою грудної клітини, відірваною фалангою пальця і СМТ.

"Ми зобов'язані лікувати всіх людей. Але не повинно бути такого в мирний час! Ми не хочемо, щоб люди гинули або їх калічили. Зіткнувшись з подібним, лікарі не можуть нормально працювати. Це жахливо. Ми закликаємо зупинити насильство", - кажуть медики.

За попередніми даними МОЗ Білорусі, за два дні протестів в лікарні звернулося понад 200 осіб з різними травмами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналіст з Білорусі розповів, що відбувається в країні.

А також розповідали про те, що вночі у Білорусі силовики стріляли в спини демонстрантів і били жінок ногами.