Майкл Щур розкрив нові подробиці справи про своє побиття: "шороху ситуація наробила"

Журналіст і ведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур (Роман Вінтонів), якого забризкали з балончика і побили за зауваження хлопцеві на самокаті про недотримання ПДР, розповів про хід розслідування, ставлення до справи поліції, і який "шорох ситуація наробила".

Після інциденту Майкл подзвонив правоохоронцям і розповів про те, що трапилося, близько двох годин чекав приїзду поліції, і за цей час разом з журналісткою Анною Бабинець обійшов всі офіси з камерами спостереження неподалік від місця конфлікту з водіями самокатів.

І з однієї камери їм дозволили зняти відео - пізніше цей ролик вони передали "копам".

Майкл Щур перезняв відео з епізодом "розборок" з хлопцем на самокаті, який його побив (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

Після цього патрульні на вулиці рекомендували йти у відділення і написати заяву.

Бабинець на своїй Facebook-сторінці описала, як у них приймали заяву, і обурилася ставленням правоохоронців у відділку до громадян, які прийшли зі зверненням.

"Весь процес подачі заяви побудований таким чином, щоб людина, яка звернулася в поліцію, відчувала свою нікчемність і що вона забирає безцінний час у поліцейського", - поділилася враженнями Анна.

Майкл Щур написав заяву в поліцію після побиття в Києві (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

"Хочу подякувати людині зі 102, яка приймала мій виклик. Офіцер дуже уважно слухав. Чіткі питання. Немає зверхнього міліцейського тону "як ви мене всі відволікаєте". Була чіткість, уважність. Супер. Браво. Перепитав тричі чи мені не викликати швидку допомогу... Всьо дуже професійно. Дякую! Також дякую патрульним, яких ми зустріли на вулиці і які порадили йти у відділок писати заяву. Патрульним - повага і подяка. За не міліцейське ставлення до мене і до роботи", - розповів Майкл.

Ведучий зазначив, що ставлення правоохоронців до нього змінилося, щойно ті дізналися, що він - представник ЗМІ.

"І найголовніше. Ці люди так поводились ще до того, як МВС дізналося, що я (потерпілий) - журналіст. Бо у відділку я також не називався журналістом. І ставлення було, як до всіх. Міліцейське. Зате після того, як МВС дізналося, що я - журналіст, отоді почалось гуляння", - повідомив Майкл.

Журналіст пише, що проти такого "особливого ставлення", і хоче, щоб просто "працювала система".

"Щоб всі були рівними перед законом. Щоб незалежно від того, хто я - журналіст, лікарка, міністр, офіціант, кур'єр, архітекторка, безробітний, самотня мама, безпритульний, бабуся - щоб система ставилась до нас однаково. А система не ставиться", - говорить Щур.