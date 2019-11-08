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МАУ знову скасовує популярні рейси: названа дата

STYLERЖиття    08.11.2019 - 14:46
МАУ знову скасовує популярні рейси: названа дата
МАУ скасовує рейси і змінює розклад (фото: УНІАН)

МАУ попередила про важливі зміни з листопада місяця

Міжнародні авіалінії України попередили про серйозні зміни в графіку руху, які вступлять в силу вже з 14 січня. Так, з 14 січня 2020 року не будуть виконуватися власні регулярні рейси між Києвом і Краковом. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Також зміни торкнуться і польотів в Азію. Зміниться розклад рейсів, що з'єднують Київ і Бангкок. З 16 листопада частотність польотів за маршрутом буде знижена до 3 щотижневих рейсів. Починаючи з 29 березня і на весь період літньої навігації IATA 2020, повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено.

Компанія обіцяє, що пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропоновано рерутинг при наявності такої можливості або повернення вартості квитка (або його невикористаної частини), якщо зміна маршруту неможлива або пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

МАУ знову скасовує популярні рейси: названа датаМАУ скасовує рейси і змінює розклад (фото: flyuia.com)

Нагадаємо, що раніше авіакомпанія вже скасувала кілька маршрутів: Пекін, Рига, Мінськ, Амман (столиця Йорданії).

Компанія вирішила вдатися до таких нововведень задля оптимізації витрат і повернення в "зону беззбитковості".

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