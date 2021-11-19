Мати 16-річного Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю і розповіла, чиє було авто в ДТП

В ефірі "Говорить Україна" вона розповіла подробиці про свого сина.

26 жовтня в Харкові 16-річний Микола на "Інфініті" на шаленій швидкості виїхав на червоне світло і викликав аварійну ситуацію на дорозі, що призвело до загибелі чоловіка на іншому авто.

Вибухнув скандал, про Миколу і його витівки написали багато ЗМІ. Хлопці зі спільної компанії розповіли, що Микола завжди хвалився, коли сідав за кермо авто.

Чия машина?

До того ж посвідчення водія у нього не було. Природно, йому ж 16 років. Як виявилося, машина, на якій Микола влаштував ДТП, належить матері Миколи, яка часто працювала за кордоном.

Мати хлопця - Марина Дегтяр заявила, що ніколи не передавала неповнолітньому синові права керувати машиною. Жінка розповіла, що забрала другий комплект ключів та документи на авто за кордон після того, як її сина зупинили за кермом батьківського авто.

Адвокат мами Миколи запевнив, що після смертельної аварії на сім'ю посипалися погрози. Так що мама Миколи залишилася за кордоном заради власної безпеки.

"Я хочу сказати, щоб не вирішив суд, ми приймемо будь-яке рішення. Хочу, щоб закон був один для всіх. Пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, викупити сина - це не так. Микола в СІЗО без телефону і будь-якої техніки, більше того, я навіть не можу передати йому кросівки. Ніяких поблажок у нього немає, грошей на це у мене теж немає", - розповіла мама колі.

Також вона запевнила, що скоро повернеться в Україну.

Сім'я живе скромно

Журналісти програми разом з криміналістом провели власне розслідування, в ході якого стало відомо, що батько хлопця працює продавцем на ринку, а у матері немає ніякого бізнесу.

Журналісти побували у квартирі сім'ї, де про розкіш мови не йде. Також стало відомо, що мама Миколи має тільки кімнату в комунальній квартирі, а не володіє 11-кімнатними апартаментами, про які говорять в місті.

Що стосується авто, то воно дійсно належить матері хлопця, і не було йому подаровано.

Нагадаємо, зараз Микола Харківський перебуває в СІЗО, його туди відправив суд без права застави.