Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП
На в'їзді до Києва недалеко від станції метро "Бориспільська" сталася серйозна ДТП за участю 6 вантажівок, а учасниками аварії стало понад 50 людей. Постраждалого водія фури, який і став винуватцем дорожньої події, екстрено госпіталізували.
Про це 27 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Як з'ясувалося, фура DAF влетіла у вантажівки, що стояли один за одною на світлофорі на Бориспільському шосе при в'їзді в столицю.
Серед авто було дві машини Національної гвардії, які перебували за першою вантажівкою. Військові поспішили на допомогу до затиснутого в кабіні водія і намагалися його витягнути з пастки.
У мережі також опублікували відео з місця події. Судячи з кадрів, удар був дуже сильний, оскільки кабіна вантажівки DAF виявилася абсолютно розбита, вона буквально сплющилася.
Ролик можна подивитися за цим посиланням.
На місце аварії прибули рятувальники, і тільки після цього чоловіка у безсвідомому стані вдалося дістати з салону. Його відвезли в лікарню.
Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП і що стало її причиною. Імовірно, свою роль зіграла також мокра дорога через дощ.
При в'їзді до Києва сталася масштабна ДТП з вантажівками (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Раніше повідомлялося, що під Хмельницьким зіткнулися військовий КамАЗ і легковик, і в результаті страшної ДТП з пожежею загинули дві людини.
Нагадаємо також, що перед цим у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.