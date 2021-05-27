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Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП

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Києва, Четвер 27 травня 2021 22:45
Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП Фото: автомобіль патрульної поліції та "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

На в'їзді до Києва недалеко від станції метро "Бориспільська" сталася серйозна ДТП за участю 6 вантажівок, а учасниками аварії стало понад 50 людей. Постраждалого водія фури, який і став винуватцем дорожньої події, екстрено госпіталізували.

Про це 27 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Як з'ясувалося, фура DAF влетіла у вантажівки, що стояли один за одною на світлофорі на Бориспільському шосе при в'їзді в столицю.

Серед авто було дві машини Національної гвардії, які перебували за першою вантажівкою. Військові поспішили на допомогу до затиснутого в кабіні водія і намагалися його витягнути з пастки.

У мережі також опублікували відео з місця події. Судячи з кадрів, удар був дуже сильний, оскільки кабіна вантажівки DAF виявилася абсолютно розбита, вона буквально сплющилася.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

На місце аварії прибули рятувальники, і тільки після цього чоловіка у безсвідомому стані вдалося дістати з салону. Його відвезли в лікарню.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП і що стало її причиною. Імовірно, свою роль зіграла також мокра дорога через дощ.

Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТПМасштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТПМасштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП

При в'їзді до Києва сталася масштабна ДТП з вантажівками (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що під Хмельницьким зіткнулися військовий КамАЗ і легковик, і в результаті страшної ДТП з пожежею загинули дві людини.

Нагадаємо також, що перед цим у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.

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