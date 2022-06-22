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У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото)

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Маріуполь, Середа 22 червня 2022 10:22
У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото) У Маріуполі продовжують знущатися над історією (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі російські волонтери виклали свічками напис, що вони пам'ятають про напад Німеччини на СРСР в 1941 році.

Про такий цинізм розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"День, коли союзників по розділу Польщі зрадив іншого союзника. Через 81 рік люди, повністю повторюють звірства нацистської Німеччини пишуть, що пам'ятають. І Маріуполь бачить, що це не просто пам'ять, а інструкція по дії для росіян і росіян", - написав Андрющенко.

За словами радника мера міста, для останньої деталі окрім свічок росіяни перетворили спалений Російський Т72 на вул. Гагаріна, 6 на "монумент Слави".

"І за подяку у вбивстві до 50 тисяч мирних маріупольців покладає квіти", - розповів він.

У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото)У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото)У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото)У Маріуполі окупанти знущаються з історії (фото: Telegram / Андрющенко)

Для довідки

22 червня 1941 року почалася Друга світова війна. Цей день увійшов до календаря як День пам'яті і скорботи. На світанку 22 червня 1941 фашистська Німеччина завдала перші масовані удари по території Радянського Союзу.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війни.

Також ворог спекулює їжею, щоб змусити жителів працювати на "владу".

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