"Мама, зачем ты меня хотела утопить?" В Виннице курсант спас 8-летнего ребенка

В Виннице курсант релокированного Харьковского университета внутренних дел Артем Макаров спас 8-летнего мальчика, которого мать пыталась утопить в реке.
Детали инцидента рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет "Суспільне".
Артем шел по набережной в Виннице и вдруг услышал крик ребенка. Сначала он подумал, что ребенок хотел поплавать, начались судороги и он начал тонуть. Курсант сразу же устремился на помощь.
Набережная была пуста, и Артему удалось быстро пройти мимо чащи к реке. В воде курсант увидел женщину, пытавшуюся утопить мальчика. Как выяснилось впоследствии, это была его мать.
"Увидел, что одетая женщина, где-то на уровне камышей, восемь-десять метров на глубине, проявляет злонамеренные действия и топит ребенка. Недолго думая, перепрыгнул через забор, спустился, снял свои вещи и прыгнул в воду. Ребенок был в одежде. Оттолкнул маму, взял мальчика за верхнюю одежду и вытащил на берег", – рассказал Артем Макаров.
Оказалось, что 8-летний мальчик плавать не умеет. Карету скорой помощи вызвали находившиеся неподалеку патрульные.
Женщина к берегу подплыла сама, помощь ей была не нужна. Сначала она пыталась обмануть Артема.
"Начала рассказывать, что они здесь оказались случайно. Ребенок это услышав, стал спрашивать: "Мама, зачем ты меня хотела утопить?", - рассказал курсант.
Он добавил, что его дедушка был правоохранителем, и именно поэтому он выбрал профессию полицейского.
По словам ректора ХНУВД Валерия Сокуренко, Артем ни секунды не думал, быстро принял решение и спас ребенка.
"Гордимся парнем, будем ходатайствовать перед руководством МВД, чтобы поощрить его", - добавил он.
Пострадавшего мальчика по переохлаждению доставили в больницу и сейчас с ним находится отец.
40-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на жизнь несовершеннолетнего сына, поместили в психбольницу. Такую меру пресечения на время следствия избрал Винницкий городской суд. Если вину матери докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
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