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MamaRika влізла в бійку, аби заступитися за подругу:

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Середа 13 жовтня 2021 18:25
MamaRika влізла в бійку, аби заступитися за подругу: MamaRika розповіла, як захистила свою подругу від ґвалтівника (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка MamaRika розповіла про один не приємний інцидент, який раніше стався з її подругою. Зокрема, у громадському транспорті незнайомець пристава до дівчини.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами зірки, одного разу її подругу домагався в громадському місці незнайомий чоловік. У цей момент MamaRika опинилася поруч і захистила її.

"Скажу чесно, у мене була така ситуація, і я навіть влізла в бійку, захищаючи свою подругу. Благо, все закінчилося добре. Але буває і по-іншому", - написала зірка.

Окрім того, вона пояснила, що завдяки своєму гострому язику вона може дати відсіч будь-якій недобросовісній людині. Також вона додала, що не сприймає хамства.

"Я дуже ціную особистий простір, і тим більше не сприймаю хамства. Мені пощастило, що у мене гострий язик, і я відсікаю подібних кадрів однією фразою або поглядом", - каже співачка.

MamaRika влізла в бійку, аби заступитися за подругу:MamaRika розповіла, як захистила свою подругу від ґвалтівника (instagram.com/mamarika_official)

Раніше ми повідомляли, що MamaRika незвичним способом розсекретила ім'я маленького сина.

Також ми писали, що MamaRika розповіла про перші тижні материнства і розкрила вартість пологів.

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MamaRika
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