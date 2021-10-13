MamaRika влезла в драку, чтобы вступиться за подругу

Украинская певица MamaRika рассказала об одном не приятном инциденте, который ранее произошел с ее подругой. В частности, в общественном транспорте незнакомец приставал к девушке.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

По словам звезды, однажды ее подругу домогался в общественном месте незнакомый мужчина. В этот момент MamaRika оказалась рядом и защитила ее.

"Скажу честно, у меня была такая ситуация, и я даже влезла в драку, защищая свою подругу. Благо, все закончилось хорошо. Но бывает и по - другому", - написала звезда.

Кроме того, она пояснила, что благодаря своему острому языку она может дать отпор любой недобросовестной человеку. Также она добавила, что не приемлет хамства.

"Я очень ценю личное пространство, и тем более не приемлю хамства. Мне повезло, что у меня острый язык, и я отсекаю подобных кадров одной фразой или взглядом", - говорит певица.

MamaRika рассказала, как защитила свою подругу от насильника (instagram.com/mamarika_official)