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MamaRika влезла в драку, чтобы вступиться за подругу

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 18:25
MamaRika влезла в драку, чтобы вступиться за подругу MamaRika рассказала, как защитила свою подругу от насильника (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Тетяна Самарук

Украинская певица MamaRika рассказала об одном не приятном инциденте, который ранее произошел с ее подругой. В частности, в общественном транспорте незнакомец приставал к девушке.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам звезды, однажды ее подругу домогался в общественном месте незнакомый мужчина. В этот момент MamaRika оказалась рядом и защитила ее.

"Скажу честно, у меня была такая ситуация, и я даже влезла в драку, защищая свою подругу. Благо, все закончилось хорошо. Но бывает и по - другому", - написала звезда.

Кроме того, она пояснила, что благодаря своему острому языку она может дать отпор любой недобросовестной человеку. Также она добавила, что не приемлет хамства.

"Я очень ценю личное пространство, и тем более не приемлю хамства. Мне повезло, что у меня острый язык, и я отсекаю подобных кадров одной фразой или взглядом", - говорит певица.

MamaRika влезла в драку, чтобы вступиться за подругуMamaRika рассказала, как защитила свою подругу от насильника (instagram.com/mamarika_official)

Ранее мы сообщали, что MamaRika необычным способом рассекретила имя маленького сына.

Также мы писали, что MamaRika рассказала о первых неделях материнства и раскрыла стоимость родов.

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