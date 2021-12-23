Хлопчик з важкою хворобою взяв участь у справжній операції на серці в Києві (відео, фото)

13-річний хлопчик з Первомайська, який страждає від невиліковного захворювання нейрофіброматоз, побував на справжній операції на серці, яку проводили лікарі з Інституту Амосова в Києві. Ростислав Бекарюк, підопічний благодійного проекту "Здійсни Мрію", зміг наблизитися до здійснення своєї мрії - навчитися рятувати серця дітей.

Як проходила операція і що найбільше вразило майбутнього лікаря, розповіла ведуча Алла Мазур в програмі "ТСН.Тиждень" на каналі "1+1".

Ростик з 4-х років сильно зацікавився медициною, і як пішов до школи та почали читати, умовив батьків купувати йому медичні енциклопедії. Зараз у підлітка зібралася ціла профільна бібліотека.

Коли у дитини діагностували нейрофіброматоз 1 типу (при цьому захворюванні нервові закінчення протягом життя неконтрольовано перетворюються на пухлини), лікарі заборонили йому займатися спортом, адже незначний поштовх або падіння можуть спровокувати появу нової пухлини та болю. У хлопчика вони доброякісні, але, на жаль, поки невиліковні.

Так чи інакше, хвороба не стала перешкодою для школяра на шляху до головної мрії - стати хірургом. 4 роки тому він став підопічним "Здійсни мрію", коли перебував на Уроці мрій у столичному Інституті раку.

Ростислав Бекарюк у 2017 році розповів благодійникам про свою мрію - стати хірургом (фото: прес-служба каналу "1+1")

Хлопчик розповів про своє бажання куратору проекту, ведучій ТСН Лідії Таран та журналістці Неллі Ковальській, а також зобразив себе на малюнку в образі хірурга.

Мрія дитини, зображена на папері, просто повинна здійснитися (фото: прес-служба "1+1")

Зараз Ростика запросили до операційного столу, на якому оперували кількамісячне немовля із вадою серця. А на іншому операційному блоці він спостерігав, як оперують на відкритому серці - щоб усунути вроджену ваду, лікарям довелося зупинити, а потім знову запустити серце пацієнта.

Після цього хірург подарував Ростику інструменти, якими оперував.

"Людина може прожити без руки, без пальця. А без серця ніяк не проживе", - каже підліток.

13-річний Ростик в операційній (фото: скріншот)

Також школяр зустрівся з академіком НАМН України, директором інституту, учнем Миколи Амосова Василем Лазоришинцем, який вручив майбутній зірці медицини іменний хірургічний костюм.

Ростик познайомився з Василем Лазоришинцем, директором Інституту Амосова, та отримав костюм хірурга (фото: прес-служба каналу "1+1")

В ході проведення операцій Ростик остаточно вирішив, що після школи вступатиме до медичного інституту, щоб присвятити цій справі все своє життя.

"Під час другої операції перехоплювало подих. Найкрутіше - коли запускали серце. Трохи страшно, що серце не працювало, а лікарі кілька разів доторкнулись і воно запульсувало! 9,5 років треба навчатись для того, щоб стати хірургом. Я буду", - заявив хлопчик.

Відео: 13-річний Ростик Бекарюк в операційній спостерігав за операцією на серці в Інституті Амосова