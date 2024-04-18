Макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе: невероятное блюдо для ужина
Этот рецепт - отличный способ, как приготовить такое обычное блюдо, как макароны, совершенно по-новому. Оригинальная подача и невероятный вкус макарон-гнездышек с фаршем, несомненно, понравятся семье.
О том, как готовить макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера ann_.and_.food.
Что нужно для макарон-гнездышек с фаршем
Для того чтобы приготовить этот невероятный ужин, нужны такие ингредиенты:
- Макароны-гнездышки - 11 шт.
- Фарш - 200 г
- Вода - 900 мл.
- Сметана - 2 ст. л.
- Томатная паста - 2-3 ст. л.
- Помидоры - 2 шт., небольшие
- Лук - 1 шт.
- Масло растительное - 2-3 ст. л.
- Сухой чеснок - 1 ч. л.
- Сыр - 150-200 г
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Как готовить макароны-гнездышки с фаршем
Для этого блюда не нужно дополнительно отваривать макароны - они готовятся на сковороде в соусе. Для начала разогрейте сковороду с маслом и приготовьте соус.
Для соуса в отдельной миске смешайте сметану с томатной пастой, добавьте сухой чеснок, соль и перец, размешайте, залейте водой и тщательно перемешайте соус.
Очистите и нарежьте лук как можно мельче, перемешайте его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу.
Выложите на сковороду макароны так, чтобы они были корзинами - внутрь можно было положить начинку. В каждое "гнездышко" выложите фарш. Помойте помидор, нарежьте кружочками и накройте каждое "гнездышко" с фаршем.
Залейте соусом макароны, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 25-30 минут. Нарежьте сыр так, чтобы было 11 тоненьких кусочков. Накройте каждое гнездышко кусочком сыра и готовьте еще 2-3 минуты.
Помойте и измельчите зелень, украсьте блюдо перед подачей - и макароны-гнездышки готовы.
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