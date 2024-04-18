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Макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе: невероятное блюдо для ужина

Четверг 18 апреля 2024 08:00
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Макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе: невероятное блюдо для ужина Макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот рецепт - отличный способ, как приготовить такое обычное блюдо, как макароны, совершенно по-новому. Оригинальная подача и невероятный вкус макарон-гнездышек с фаршем, несомненно, понравятся семье.

О том, как готовить макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера ann_.and_.food.

Что нужно для макарон-гнездышек с фаршем

Для того чтобы приготовить этот невероятный ужин, нужны такие ингредиенты:

  • Макароны-гнездышки - 11 шт.
  • Фарш - 200 г
  • Вода - 900 мл.
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Томатная паста - 2-3 ст. л.
  • Помидоры - 2 шт., небольшие
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 2-3 ст. л.
  • Сухой чеснок - 1 ч. л.
  • Сыр - 150-200 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Как готовить макароны-гнездышки с фаршем

Для этого блюда не нужно дополнительно отваривать макароны - они готовятся на сковороде в соусе. Для начала разогрейте сковороду с маслом и приготовьте соус.

Для соуса в отдельной миске смешайте сметану с томатной пастой, добавьте сухой чеснок, соль и перец, размешайте, залейте водой и тщательно перемешайте соус.

Очистите и нарежьте лук как можно мельче, перемешайте его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу.

Выложите на сковороду макароны так, чтобы они были корзинами - внутрь можно было положить начинку. В каждое "гнездышко" выложите фарш. Помойте помидор, нарежьте кружочками и накройте каждое "гнездышко" с фаршем.

Залейте соусом макароны, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 25-30 минут. Нарежьте сыр так, чтобы было 11 тоненьких кусочков. Накройте каждое гнездышко кусочком сыра и готовьте еще 2-3 минуты.

Помойте и измельчите зелень, украсьте блюдо перед подачей - и макароны-гнездышки готовы.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить творожную плесканку.

Также читайте, как готовить картофель по-шведски с беконом.

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