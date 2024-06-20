"Люди излечивались от рака": TAYANNA рассказала о последствиях сухого голодания

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) часто практиковала сухое голодание, которое помогло ей улучшить самочувствие. Однако сейчас занимается этим не столь активно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды в YouTube-проекте Аниты Луценко "(НЕ) 90/60/90".

"Сухое голодание исключает из питания воду и еду, но к таким испытаниям должен быть правильный подход. Ведь если просто голодать сутки без подготовки, то можно себе сделать еще хуже, потому что все токсины пойдут в кровь. Это даже хуже, чем просто на водичке посидеть", - рассказала артистка.

Она отмечает, что сухое голодание - это серьезная практика, которая требует тщательной подготовки.

"Оно запускает автофагию, то есть токсичные клетки сами себя поедают", - сказала Решетняк.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

На эти слова Луценко ответила, что была ситуация, когда одного ученого, который провел исследования на простых организмах в контексте автофагии и получил Нобелевскую премию за него, прямо на сцене попросили рассказать о том, какое отношение голодание имеет к очищению клеток.

Ученый сообщил, что это не взаимосвязанные вещи и исследований, которые бы доказывали эту теорию, не существует. В тот момент очень многие разочаровались.

"Я читала много литературы об этом, там были примеры исследований, когда люди голодали по 11 дней. Кстати, 11 дней это максимальный срок, когда можно голодать сухим способом. Были даже случаи, когда люди излечивались от онкологии таким образом", - поведала Татьяна.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

При этом она отметила, что не держала сухое голодание больше двух суток и не берется никому его советовать или рекламировать, а просто делится своим опытом.

"Для меня это дни очищения и вступления в силу воли, потому что надо иметь реальный внутренний стержень, чтобы не есть, не пить, ходить работать и готовить есть ребенку. После этого я вижу результаты по коже, по энергетическому состоянию, мне становится легче и я становлюсь более чувствительной. Но повторяю, что к этому нужно готовиться", - подчеркнула звезда.

Также она рассказала о детоксе, который заключался в сыроедении в течение недели: утром вода, потом просто салат-щетка, пила разные смузи и употребляла только зеленые овощи.

"То есть это очень легкое питание, которое завершается очищением касторовым маслом и только тогда сутки сухого голода. Я люблю такие эксперименты над собой и делала их очень часто. Сейчас уже реже, ведь больше не ищу себя в этих практиках так активно и имею более стабильную нервную систему", - подчеркнула она.