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Люди, які вирвались із окупації на "Азовсталі" - герої, їм вже надають всю необхідну допомогу, - Голтвенко

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Середа 04 травня 2022 15:37
Люди, які вирвались із окупації на "Азовсталі" - герої, їм вже надають всю необхідну допомогу, - Голтвенко Фото: люди, які вирвались із окупації на Азовсталі - герої (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Перші 156 осіб були вивезені у Запоріжжя з окупованої російськими військами металургійного комбінату "Азовсталь". Їм вже надається вся необхідна допомога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на директора з персоналу підприємства Івана Голтвенка.

"156 людей перебували в бомбосховищах Азовсталь майже 2 місяці. Евакуйовані кажуть, що на комбінаті залишились ще сотні людей, переважно, це жінки та діти. Евакуацію провели за сприянням ООН та Червоного хреста. Долучилася до допомоги також компанія Метінвест", - розповів Голтвенко.

За його словами, евакуйованим українцям будуть надавати всю необхідну допомогу - і психологічну, і медичну, і гуманітарну. Також людям допоможуть із працевлаштуванням.

"Люди розповідають жахливі речі. Вони кажуть, що бомбардування продовжувалися всі 60 днів, вони жили в інформаційному вакуумі і кожної ночі прощалися з життям. Усім цим людям необхідна допомога, і вона обов'язково буде надана", - запевнив Голтвенко.

За його словами, усі евакуйовані уже отримали продукти харчування, вже вирішується питання їх розселення.

"Ми зустрінемося і будемо допомагати психологічно, медикаментами. Усім нашим співробітникам з Азовсталі ми запропонуємо нову роботу", - розповів він і підкреслив: це тільки перший крок до визволення, адже на території комбінату перебувають ще сотні заручників російської агресії.

Як відомо, українські бійці на металургійному комбінаті "Азовсталь" досі чинять жорсткий опір російським загарбникам і не дають російським військам окупувати місто Маріуполь. У бомбосховищах комбінату ховаються сотні мирних мешканців міста, яких росіяни не випускають.

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Азовсталь Маріуполь
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