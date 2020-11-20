Ляшко розкрив вартість лікування COVID-19 в Україні

У МОЗ розповіли, скільки коштує ведення хворих на коронавірус
Лікування хворого на коронавірус в Україні обходиться в середньому в 38 тисяч гривень на людину, при цьому дана сума не включає перебування пацієнта в реанімації.
Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Він уточнив, що в реанімації знаходяться ті, у яких коронавірусна хвороба протікає набагато важче.
"Якщо ми зараз говоримо в середньому скільки коштує ведення хворих, то це приблизно 38 тисяч гривень. Це без урахування хворих, які знаходяться в реанімації - там набагато важче", - розповів Ляшко.
Заступник голови МОЗ також пояснив, що Національна служба здоров'я України зараз інакше оплачує цей тариф і описав схему передачі коштів:
Раніше у МОЗ розповіли, скільки українців отримають безкоштовно вакцину від коронавірусу.
Нагадаємо, що нещодавно за лікування пацієнтів з COVID-19 лікарням виплатили понад 8 млрд гривень.