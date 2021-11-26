ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним "сюрпризом": що в них було (фото)

Новость на русском →
Львівська область, П'ятниця 26 листопада 2021 16:23
Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним "сюрпризом": що в них було (фото) Під Львовом жінці продали цукерки з сюрпризом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новояворівськ, що у Львівській області, місцева мешканка купила цукерки з хробаками. Зокрема, неприємним сюрпризом вона поділилась у мережі.

Так, цукерки вона придбала у супермаркеті "Рукавичка", повідомила у Facebook Юлія Бардашова.

Зазначається, що неприємну знахідку вона знайшла в цукерках "Шоколапки". Коли вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках є хробаки.

Тому жінка вирішила повернути цукерки до магазину. А у маркеті в неї без проблем забрали солодощі назад та повернули їй гроші.

У магазині пояснили, що все через "зіпсовану партію".

Окрім того, жінка закликала бути усіх обачними, адже наближаються новорічні свята.

"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки від такого "м'яса" можуть бути непередбачувані", – написала Юлія.

Під Львовом жінці продали цукерки з неприємним &quot;сюрпризом&quot;: що в них було (фото)

Під Львовом жінка у цукерках знайшла хробаків (facebook.com/bardashjan14)

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

Також ми писали, що у Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом".

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу