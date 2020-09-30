Під Львовом мати розстріляла своїх дочок 5 і 9 років: деталі страшної трагедії

У Львівській області в одному із сіл Старосамбірського району сталася трагедія. 36-річна жінка розстріляла своїх дочок з рушниці. Дітям було 5 і 9 років. Їхні тіла виявлені на території комплексу для відпочинку. Також правоохоронці виявили там і саму жінку. Вона вчинила самогубство після того, як убила малюків. Про це повідомляють на сторінці Facebook поліції Львівської області.

Як наголошується в повідомленні, трагедія сталася 29 вересня близько 22.30. Жінка, яка жила в будиночку на території комплексу відпочинку, вчинила два постріли з мисливської рушниці в своїх дочок. Вони від отриманих поранень померли на місці події.

Після цього жінка вчинила самогубство, вистріливши в себе з того ж рушниці.

На місці події рабоют слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівської області, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.

У Львівській області мати розстріляла власних дітей (фото:facebook.com/MVS.LVIV)

Оперативникам належить дізнатися, з якої ж причини сталися такі жахливі події.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції з процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство" та п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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