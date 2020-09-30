ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Львовом мати розстріляла своїх дочок 5 і 9 років: деталі страшної трагедії

Автор: Людмила Жукова

У Львівській області сталося потрійне вбивство

У Львівській області в одному із сіл Старосамбірського району сталася трагедія. 36-річна жінка розстріляла своїх дочок з рушниці. Дітям було 5 і 9 років. Їхні тіла виявлені на території комплексу для відпочинку. Також правоохоронці виявили там і саму жінку. Вона вчинила самогубство після того, як убила малюків. Про це повідомляють на сторінці Facebook поліції Львівської області.

Як наголошується в повідомленні, трагедія сталася 29 вересня близько 22.30. Жінка, яка жила в будиночку на території комплексу відпочинку, вчинила два постріли з мисливської рушниці в своїх дочок. Вони від отриманих поранень померли на місці події.

Після цього жінка вчинила самогубство, вистріливши в себе з того ж рушниці.

На місці події рабоют слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівської області, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.

Популярні новини

У Львівській області мати розстріляла власних дітей (фото:facebook.com/MVS.LVIV)

Оперативникам належить дізнатися, з якої ж причини сталися такі жахливі події.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції з процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство" та п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як ми писали раніше, під Тернополем доведений до відчаю чоловік підпалив себе через пенсію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівпреступления